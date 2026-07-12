Botrány Trumpék balkáni gigaprojektje körül: hamisított dokumentumokkal szerezhették meg a földet, amelyen üdülőkomplexumot építene az elnök veje
Azzal gyanúsítanak egy Albániában körözött miami üzletembert, akit kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával vádolnak, hogy tulajdoni lapokat hamisított egy olyan földterületre, amelyen Jared Kushner, Donald Trump elnök veje egy több milliárd dolláros üdülőhelyet tervez építeni – közölte a szervezett bűnözéssel foglalkozó országos ügynökség a Reuters által áttekintett beadványok szerint.
Artur Shehu üzletember tagadja az ellene felhozott összes vádat – mondta az ügyvédje. Kujtim Cakrani megerősítette, hogy az albán ügyészek elfogatóparancsot adtak ki Shehu ellen kábítószer-kereskedelemből származó pénzmosás miatt – írja a News.ro. A nyomozati iratok szerint
- Shehu és társai kokaint csempésztek Dél-Amerikából európai kikötőkbe,
- a pénzt tisztára mosták azzal, hogy ingatlanbirodalmat építettek belőle, többek között hamisított földtulajdoni dokumentumokkal.
Semmi sem igaz abból, amit Artur Shehu úr jelleméről mondtak. Nem drogdíler, és nem is tulajdoni okmányok hamisítója
– mondta Cakrani. „Shehu úr tisztában van az albán ügyészség által felhozott vádakkal. Ezek a vádak nem vonatkoznak rá, mivel azt állítja, hogy az igazság teljesen eltér attól, amit az ügyészség állít.”
Shehu eladta az érintetlen albán tengerpartot, amelyet a tervezett turisztikai üdülőhelynek szántak, az Albania Land Developmentnek, egy olyan vállalatnak, amely a Kushner által támogatott projekt fejlesztőinek – a Sazan Real Estate Developmentnek – és más befektetőknek a tulajdonában van. „A bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy a fent említett vagyontárgyakat hamisított okmányok felhasználásával szerezték meg” – írták az ügyészek az iratokban.
Trump veje ellen nincs semmiféle vád
A beadványok nem tartalmaznak semmilyen vádat Donald Trump amerikai elnök vejével, Kushnerrel, a Sazan Real Estate Developmenttel, az Albania Land Developmenttel vagy a üdülőhelyi projektben részt vevő más befektetőkkel szemben. A Reuters nem talált bizonyítékot arra, hogy a befektetők bármelyike is tudott volna a Shehut övező gyanúkról, amikor megvásárolták tőle a földet. A Sazan Real Estate Development szóvivője a Reuters hírügynökségnek a Shehu elleni vádakkal kapcsolatban nem reagált, de azt mondta, hogy a cég szerint a földvásárlások jogszerűek voltak.
A helyike féltik az élővilágot
Az a vád, hogy a tulajdoni lapokat hamisították, újabb akadályt jelent a nagyszabású projekt előtt, amely ellen már most is tömegek tiltakoznak a vadvilág veszélyeztetésével kapcsolatos állítások miatt. A projekt közelében található
Zvernec falu lakói több mint egy évtizede tartó jogi eljárásokban vitatják Shehu földhöz fűződő jogát.
A múlt hónapban többen közülük ingatlan-nyilvántartási dokumentumokat és adóigazolásokat mutattak be a Reutersnek, amelyek állításuk szerint bizonyítják, hogy ők a föld jogos tulajdonosai. Ügyvédjük, Kostandin Beko elmondta, hogy az ügy még folyamatban van, és bírósági végzést terveznek kérni a üdülőprojekt leállítására.
Jachtról pillantották meg
A Kushner által támogatott üdülőhelyet vad strandok, erdők és egy vizes élőhely mentén tervezik létrehozni, amely tengeri teknősöknek és flamingóknak ad otthont. A madarak szimbólumokká váltak a projekt ellenzői számára, akik tiltakozásaikat „flamingóforradalomnak” nevezik. Kushner felesége, Ivanka Trump azt mondta, hogy neki és Kushnernek fogant meg a üdülőhely ötlete, amikor évekkel ezelőtt egy jachtról megpillantották a partvonalat.
2024-ben Kushner a közösségi médiában jelentette be a terveket, valamint egy művészi látványtervet, amelyen a földterületen egy szálloda, villák, úszómedencék és jachtdokkok állnak. Azt nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit fektetett be a projektbe. Albánia kormánya határozottan támogatja a terveket, és azt állítja, hogy a tüntetéseket politikai ellenfelei szervezik. Edi Rama miniszterelnök a múlt hónapban a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy ez egy „gyönyörű” projekt, amelyet a körülményektől függetlenül végrehajtanak.