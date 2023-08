Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

augusztus 1-jétől tíz magyarországi mellékvonalon szüntették be a vasúti közlekedést jármű- és személyzethiányra hivatkozva.

A hivatalos megfogalmazás szerint a mellékvonalakon a vasúti közlekedést felfüggesztették, és ezeken a vonalakon ugyan Bz-motorvonatok közlekedtek, de a MÁV kiemelte: az intézkedés nincs összefüggésben a hodászi Bz-balesettel, a mellékvonalak felfüggesztéséről már korábban döntöttek. A MÁV arról is írt, hogy „a közlekedéspolitikáért felelős korábbi vezetés által” 2022 decemberében elrendelt teljesítménytöbblet mértéke elérte a 3,5 millió vonatkilométert. A vasúttársaság jelezte az illetékes államtitkárságnak, hogy ilyen mértékű szolgáltatásbővítés mind a járműállomány, mind a humán erőforrás (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) oldalról kockázatot hordoz.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Telex beszámolója szerint Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár részt vett a Dombóvár – Komló vasútvonal utolsó útján. „Ez az egyik olyan vonal, hogy ha a tíz legkihasználatlanabb mellékvonalat kerestük volna, akkor ez nem került volna bele.

Talán ez a vonal illusztrálja a legjobban, hogy ez a döntés elhibázott és elkapkodott volt.

Egy korábbi kormányzat idején is áldozatul esett már ez a vonal is hasonló intézkedésnek, de az sem hozott semmilyen megtakarítást. Mára újra visszanyerte egy elég komoly civil összefogásnak köszönhetően az életerejét. Nem tökéletes, egy Bzmot hogy is lehetne tökéletes, de voltak rajta sokan és használták. Még jobb, ütemes menetrenddel még többen lehettek volna. Mi sem mutatja jobban azt, hogy ez a vonal elkezdett újraéledni, hogy a Magyar Falu Program részeként új padok, állomásnévtáblák jelentek meg a vonal által érintett falvakban” – mondta a portálnak.

Vitézy szerint a tíz bezárt vonal közül többet érdemes lett volna fejleszteni, a tiszafüredi turisztikai szempontból is érdekes, Miskolc és Szeged környékén pedig elővárosi vonalakként működhettek volna.

„Ezeknek a vonalaknak láng szerepe volt, hogy

életben tartsák ezeknek a térségeknek a vasúti közlekedését, és azt mutassák például a 26 ezres Komlónak, hogy itt vagyunk, létezünk, és lesz még ez jobb. Ettől az ígérettől esett el Magyarország számos térsége”

– mondta a közlekedési szakértő.

A volt közlekedési államtitkár korábban a mellékvonalak felfüggesztésére úgy reagált, hogy „a korábbi szocialista kormányok állandó megszorítási kapkodása keretében bevezetett, és 2010-ben, a mai kormány megválasztásakor nagyrészt visszacsinált vasútvonal-bezárások formájában ölt majd testet.” Az új közlekedési államtitkár, Nagy Bálint úgy kommentálta elődje szavait, hogy „Vitézy Dávidnak megártott a meleg...! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért.”