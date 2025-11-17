Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF436.49 +0.22% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.96 0% RON/HUF75.54 -0.14% CZK/HUF15.89 -0.02% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF436.49 +0.22% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.96 0% RON/HUF75.54 -0.14% CZK/HUF15.89 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,369.15 +0.07% MTELEKOM1,754 +0.8% MOL3,048 +0.07% OTP32,180 +0.03% RICHTER9,735 +0.1% OPUS528 +0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,464.25 -0.32% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.51 -0.24% BUX107,369.15 +0.07% MTELEKOM1,754 +0.8% MOL3,048 +0.07% OTP32,180 +0.03% RICHTER9,735 +0.1% OPUS528 +0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,464.25 -0.32% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.51 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légitársaság
diszkont-légitársaság
repülés

Egyik napról a másikra szűnt meg egy fapados légitársaság

A brit fapados légitársaság közleményben jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti működését.
VG
2025.11.17, 12:33
Frissítve: 2025.11.17, 13:03

A Blue Islands légitársaság határozatlan időre felfüggesztette a kereskedést, és minden járatot töröltek, erősítette meg a vállalat a BBC-nek. A Csatorna-szigeteken működő légitársaság, amely mintegy 100 alkalmazottat foglalkoztatott, főként regionális járatokat üzemeltetett, de Bruges-be és Párizsba repült.

Egyik napról a másikra szűnt meg egy fapados légitársaság. (Illusztráció)
Egyik napról a másikra szűnt meg egy fapados légitársaság / Fotó: Pexels (illusztáció)

A Blue Islands légitársaság 2006-ban indult

A társaság a Covid–19-járványt súlyosan megsínylette és fennmaradása érdekében 8,5 millió fontot kölcsönözött a jersey-i kormánytól. Egy augusztusi jelentés szerint azonban a fennálló tőkeegyenleg júniusban – a hitelidőszak több mint felénél – még mindig hétmillió font volt. Így erősen gyanítható, hogy a pénzhiány okozta a vállalat leállását.

A járattörlések egyébiránt olyannyira azonnali hatállyal történtek, hogy a légitársaság a november 14-i, leállást bejelentő közleményében egyúttal arra is kérte a másnapra érvényes foglalással rendelkező utasait, hogy már „ne is induljanak el a repülőtérre”, amennyiben nincs módjuk egy másik szolgáltatóval történő utazásra.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu