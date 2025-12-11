A Big Tech Indiára fogad ‒ Minden kéznél van a szubkontinensnyi országban az AI-ipari fejlesztésekhez

A Big Tech cégek megduplázzák milliárdos befektetéseiket Indiában, mivel az országnak bőséges erőforrásai vannak adatközpontok építésére, nagy és tehetséges digitális felhasználói köre van, valamint piaci lehetőségei is adottak. Friss hír, hogy kevesebb mint 24 óra leforgása alatt a Microsoft és az Amazon több mint 50 milliárd dollárnyi beruházást jelentett be India felhő- és mesterségesintelligencia- (AI) infrastruktúrájába, míg az Intel hétfőn közölte, hogy csipeket fog gyártani az országban, hogy kihasználja a növekvő személyiszámítógép-keresletet és a mesterséges intelligencia gyors elterjedését.

Alig 24 óra leforgása alatt félszáz milliárd dollár befektetéséről döntöttek a Big Tech cégek indiai mesterségesintelligencia-megoldások fejlesztésére / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Nem elég egyetlen modell megléte a mesterséges intelligencia hatékony használatához

Bár India lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött a natív mesterségesintelligencia-alapmodell kidolgozásáért folytatott versenyben, és hiányzik egy nagy hazai AI-infrastruktúravállalat, mégis, az informatikai szektorban meglévő szakértelmét ki akarja használni mesterségesintelligencia-alkalmazások vállalati szintű létrehozására és telepítésére, ami hatalmas lehetőséget kínál a nagy technológiai vállalatoknak is ‒ szúrta ki az Origo a CNBC-n.

Egy vállalat sem képes hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát egyetlen modell vagy számítástechnikai eszköz meglétével, ugyanis alkalmazási réteget is kidolgozó vállalatokra, valamint nagyszámú tehetséges szakemberre van szükség a telepítésükhöz – mondta S. Krishnan, az indiai elektronikai és információtechnológiai minisztérium titkára a CNBC-nek.

A Stanford Egyetem kutatásában Indiát a mesterséges intelligencia lendületét tekintve a globális és országos rangsorban az első négy ország közé sorolja

az Egyesült Államokkal,

Kínával és

az Egyesült Királysággal együtt.

A GitHub fejlesztői közösség Indiát az élre rangsorolta, hiszen a szubkontinensnyi ország 24 százalékos globális részesedést tudhat magáénak a szektorban. Ugyanakkor Krishnan rámutatott arra is, hogy India lehetősége inkább az „alkalmazások fejlesztésében” rejlik, amelyeket az AI-alapú vállalatok bevételeinek növelésére fognak használni.

