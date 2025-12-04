Az izraeli drónkirállyal lép stratégiai partnerségre a 4iG

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) és az izraeli Aeronautics Ltd. – a harctéri körülmények között tesztelt pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), valamint a fejlett hírszerzési, megfigyelési és felderítési technológiák (ISR) vezető fejlesztője és gyártója – szándéknyilatkozatot írtak alá stratégiai együttműködésükről – közölte a 4iG csütörtökön.

Újabb szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG / Fotó: Kallus György

4iG: a drónok hazai gyártásáról is szól a fáma

A partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), köztük a loitering munition (LM) típusú megoldások és kapcsolódó technológiák bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit. A felek ezenfelül értékelik egy regionális és globális értékesítést támogató, közös vállalat létrehozásának feltételeit is.

A megállapodással a 4iG SDT hosszú távú célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a taktikai és mini-UAS-rendszerek régiós fejlesztésében és gyártásában, magas szinten érvényesítve a magyar hozzáadott értéket a fejlesztés, a gyártás és az export területén.

Az együttműködés fókuszában a pilóta nélküli repülőrendszerek fejlett képességeinek értékelése áll, ideértve a korszerű mini-UAS- és taktikai UAV-platformok kutatás-fejlesztését, valamint a felderítési, célazonosítási és adatgyűjtési funkciók továbbfejlesztését – különös tekintettel

az Aeronautics által fejlesztett, harcban bizonyított Orbiter UAS-családra,

a modern felderítési és adatgyűjtési képességek megerősítésére,

valamint a NATO-kompatibilis technológiai követelmények integrálására.

Az együttműködés kiterjed továbbá a loitering munition, vagyis a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónok fejlesztési, alkalmazási és rendszer-integrációs potenciáljának áttekintésére, miközben a felek mérlegelik európai gyártási és alrendszer-előállítási kapacitások létrehozásának feltételeit is.

A tervezett partnerség része az európai értékesítési és támogatási tevékenységek előkészítése, valamint annak elemzése, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai UAS-modellek – például az Orbiter-család – és a loitering munition megoldások európai jelenlétének erősítésében.