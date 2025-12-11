Energia jeligére várja a kormány a jelentkezőket, akik között 38,7 milliárd forintot oszt szét

Legalább tízmillió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energia-megtakarítást eredményező beruházásait — közölte a kormány.

A kis- és középvállalkozások energiafejlesztéséért küldött ki felhívást a kormány / Fotó: Hans Lucas via AFP

Újabb felhívás a vállalkozások fejlesztéséért

A Jedlik Ányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezete társadalmi egyeztetésre indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást.

Hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el.

A felhasznált energiamennyiségek csökkentésével mérsékelhető a környezetterhelés, a hazai vállalkozások versenyképessége mellett Magyarország energiaszuverenitása és az ellátás biztonsága is erősíthető.

Vissza nem térítendő támogatások

A családok energiahatékonysági fejlesztéseit az energetikai otthonfelújítási programmal ösztönzi a kormány. Az akár hatmillió forint vissza nem térítendő forrással és kamatmentes hitellel támogatott korszerűsítésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Mostanáig mintegy 7200 kölcsönkérelem érkezett be közel 40 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 2700 pályázónak már ki is fizettek összesen több mint 10 milliárd forintot.

Most a cégeken a sor: a Jedlik Ányos Energetikai Programban a fővároson kívül működő kis- és középvállalkozások számára válik elérhetővé összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitel.

A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit.

3 milliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Mi szükséges hozzá?

Alapfeltételként a vállalkozásoknak legalább 30 százalékkal kell csökkenteniük primerenergia igényüket a támogatás felhasználásával. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.