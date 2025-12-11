Kínába menekül Európa egyik legnagyobb beszállítója: túl sok vezetéket robbantottak fel az ukránok

Kazahsztán szerdán közölte, hogy a kasagani olajmező kitermelésének egy részét Kína felé irányítja át, miután az ukrán hadsereg dróntámadása megrongálta a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálját.

Ukrajna ismét semmibe vette nyugati szövetségeseit, a kazahi lépés ugyanis súlyosan veszélyezteti Európa energiabiztonságát, ráadásul a Mol érdekeltségeire is hatással lehet.

A globális olajpiacot is érintette a Fekete-tengeri terminál sérülése, amely miatt Kazahsztán kénytelen volt Kínába és más útvonalakra átirányítani a kasagani kitermelést / Fotó: 63ru78

A döntés komoly geopolitikai jelentőségű, hiszen a CPC a világ olajkínálatának 1 százalékát adja, és a kazah export 80 százaléka ezen a vezetékrendszeren halad át Novorosszijszk, ezen keresztül pedig Európa irányába.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a terminál egyik kulcseleme, az SPM típusú úszó töltőpont is megsérült, ami szükségessé tette az exportkapacitás átmeneti csökkentését.

Bár a szállítás a Reuters szerint nem állt le teljesen, a kazah energetikai minisztérium gyors ütemben kezdett alternatív útvonalak kiépítésébe, hogy elkerülje a kiesést, és csökkentse a piaci bizonytalanságot.

Kaztranszoil közölte:

72 ezer tonna – napi 17 400 hordónyi – olaj indul el Kínába, ami történelmi lépés, hiszen Kasaganból eddig nem érkezett közvetlen export az ázsiai nagyhatalomhoz.

Emellett növelik az Atirau–Szamara vezetéken Oroszország felé irányuló szállítást 232 ezer tonnával, és 58 ezer tonnával többet küldenek a Baku–Tbiliszi–Ceyhan olajfolyosón is.

Decemberre pedig ideiglenes tárolókapacitásokat is felszabadítanak, hogy kezelni tudják az átalakuló exportlogisztikát.

Kazah nyúlcipő, európai fájdalom

A kasagani mező kulcsfontosságú a globális olajpiacon. A fejlesztést olyan multik irányítják, mint az Eni, a Shell, a TotalEnergies, az ExxonMobil, a KazMunayGaz, az Inpex és a CNPC, vagyis a változó szállítások közvetlenül érintik a globális energiaszektor meghatározó szereplőit. A Kínába tartó olaj az Atasu0Alasankou vezetéken fut majd, amelyet jelenleg főként más kazah mezőkből származó nyersanyag tölt meg, és amelyen Oroszország is napi 200 ezer hordós mennyiséget mozgat.