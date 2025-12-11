Deviza
Fekete-tenger
MOL
ukrán dróntámadás
energiabiztonság
Oroszország
Kazahsztán
Kína

Kínába menekül Európa egyik legnagyobb beszállítója: túl sok vezetéket robbantottak fel az ukránok

Az ukrán hadsereg ismét kirúgta a sámlit az európai energiabiztonság alól. A CPC terminál elleni dróntámadás megbénította Kazahsztán legfontosabb exportútját, ezért az ország Kína felé fordította a kasagani olaj egy részét.
VG
2025.12.11, 14:35
Frissítve: 2025.12.11, 15:11

Kazahsztán szerdán közölte, hogy a kasagani olajmező kitermelésének egy részét Kína felé irányítja át, miután az ukrán hadsereg dróntámadása megrongálta a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálját

Ukrajna ismét semmibe vette nyugati szövetségeseit, a kazahi lépés ugyanis súlyosan veszélyezteti Európa energiabiztonságát, ráadásul a Mol érdekeltségeire is hatással lehet.

The,Gas,Pipeline,Is,Yellow,With,Additional,Equipment,,Pipes,And kazah
A globális olajpiacot is érintette a Fekete-tengeri terminál sérülése, amely miatt Kazahsztán kénytelen volt Kínába és más útvonalakra átirányítani a kasagani kitermelést / Fotó: 63ru78

A döntés komoly geopolitikai jelentőségű, hiszen a CPC a világ olajkínálatának 1 százalékát adja, és a kazah export 80 százaléka ezen a vezetékrendszeren halad át Novorosszijszk, ezen keresztül pedig Európa irányába.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a terminál egyik kulcseleme, az SPM típusú úszó töltőpont is megsérült, ami szükségessé tette az exportkapacitás átmeneti csökkentését.

Bár a szállítás a Reuters szerint nem állt le teljesen, a kazah energetikai minisztérium gyors ütemben kezdett alternatív útvonalak kiépítésébe, hogy elkerülje a kiesést, és csökkentse a piaci bizonytalanságot.

Kaztranszoil közölte:

  • 72 ezer tonna – napi 17 400 hordónyi – olaj indul el Kínába, ami történelmi lépés, hiszen Kasaganból eddig nem érkezett közvetlen export az ázsiai nagyhatalomhoz.
  • Emellett növelik az Atirau–Szamara vezetéken Oroszország felé irányuló szállítást 232 ezer tonnával, és 58 ezer tonnával többet küldenek a Baku–Tbiliszi–Ceyhan olajfolyosón is.

Decemberre pedig ideiglenes tárolókapacitásokat is felszabadítanak, hogy kezelni tudják az átalakuló exportlogisztikát.

Kazah nyúlcipő, európai fájdalom

A kasagani mező kulcsfontosságú a globális olajpiacon. A fejlesztést olyan multik irányítják, mint az Eni, a Shell, a TotalEnergies, az ExxonMobil, a KazMunayGaz, az Inpex és a CNPC, vagyis a változó szállítások közvetlenül érintik a globális energiaszektor meghatározó szereplőit. A Kínába tartó olaj az Atasu0Alasankou vezetéken fut majd, amelyet jelenleg főként más kazah mezőkből származó nyersanyag tölt meg, és amelyen Oroszország is napi 200 ezer hordós mennyiséget mozgat.

A kazah kormány elítélte az ukrán támadást, amely szerinte egy nemzetközi jelentőségű infrastruktúrát veszélyeztetett. A Kreml hasonló álláspontot képviselt, hiszen a CPC-ben orosz, amerikai és kazah részvényesek is jelen vannak. 

Mindez jól jelzi, hogy az ukrán dróntámadások az orosz energia-infrastruktúra ellen egyre kevésbé Moszkvának, és inkább nyugati szövetségeseinek, valamint független országoknak fájnak.

Európa továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a kazah kőolajra, amely a kontinens egyik legfontosabb, Oroszországot részben kiváltó energiaforrása lett az ukrajnai háború kirobbanása után. A kazah exporttal kapcsolatos bizonytalanság így közvetlen hatással van az európai finomítók ellátására és az árak alakulására.

A Molnak szintén komoly érdekeltségei vannak Kazahsztánban, ahol a vállalat részt vesz kitermelési és fejlesztési projektekben. A mostani helyzet ezért a magyar energetikai pozíciókra és az ellátásbiztonságra is hatással lehet.

Energiaválság

Energiaválság
1088 cikk

 

 

