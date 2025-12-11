Magyarország rávert Európára valamivel, amit az ellenzék utál: ez az adófajta világraszóló siker lett

A kormány által az elmúlt években bevezetett intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az adóelkerülés visszaszorításában: az Európai Bizottság ma kiadott tanulmánya alapján 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik. A kormány azonban itt nem áll meg, a jövőben is mindent megtesz a tisztességesen adózó vállalkozások védelme és a gazdaság további fehérítése érdekében. A kormány intézkedései világos üzenetet hordoznak: Magyarországon senki sem bújhat ki a közteherviselés alól.

NGM: harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa / Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság által évente kiadott tanulmány alapján Magyarországon a 2025. december 11-én megjelent friss becslés szerint

a meg nem fizetett áfa aránya a 2010-es 21,6 százalékos értékhez képest 2023-ra 14,2 százalékponttal, 7,4 százalékra csökkent az elméleti áfa bevétel arányában.

Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezőnek számít. A 2023-as régiós átlag (13,0 százalék) közel kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2 százalékpontos csökkenés az EU tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel

Magyarországon volt a 5. legnagyobb fehéredés

(áfa-rés csökkenés) a vizsgált időszakban.

A 2023-as eredmény kapcsán megjegyezhető, hogy az 1 évvel korábbi érték még kedvezőbb szintet ért el, ez arra vezethető vissza, hogy a gazdasági aktivitás visszaesésével járó időszakokban az áfa-rés tipikusan emelkedik.

További gazdaságfehérítés jön

A közelmúltban ilyen jellegű intézkedés volt az eÁfa rendszer 2024. január 1-jei bevezetése (mely 2025. január 2-ával érte el teljes funkcionalitását) és mind szélesebb körben történő alkalmazása. Szintén e célt szolgálta az eNyugta rendszer 2025. július 1-jei, első körben önkéntes jelleggel történt bevezetése, vagyis az áfa-rés csökkenésében kulcsszerepet játszó online pénztárgépek rendszerének megújításával létrejövő koncepció, amelynek lényege, hogy az e-pénztárgép a vásárlásról e-nyugtát állít ki, amelynek adatairól kötelező adatszolgáltatást teljesít a NAV felé.

A minden nyugtára vonatkozó általános adatszolgáltatási kötelezettség pedig 2026. szeptember 1-jével élesedik,

a jelzett időponttól a NAV már az összes nyugtára rá fog látni (hasonlóan a számlákhoz), ami szintén a fehéredés irányába fog hatni. Emellett az eNyugta bevezetésének célja a papíralapú nyugták kiváltása, így a környezet védelme, az adatszolgáltatás egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, valamint a vállalkozások számára a működés optimalizálása is.