Megadta magát, lemond a bolgár kormányfő – ilyen drága még nem volt az euró bevezetése

Roszen Zseljazov bolgár kormányfő felajánlotta, hogy a hetek óta tartó tüntetések nyomására távozik a posztjáról, a lemondását még a csütörtökre tervezett, immár hatodik bizalmatlansági szavazás előtt benyújtja.

Roszen Zseljazov bolgár kormányfő kész lemondani / Fotó: AFP

„Vox populi vox dei” – vagyis „a nép szava isten szava – mondta a kormányfő a parlamentben. – Halljuk a kormány ellen tüntető állampolgárok hangját” – tette hozzá a Bloomberg tudósítása szerint.

A balkáni ország alig pár héttel az euró bevezetése előtt zuhant politikai káoszba, Zseljazov a tiltakozások ellenére éppen emiatt nem akart eredetileg távozni.

A lemondása azonban nem lesz hatással a közös uniós pénz január 1-jei bevezetésére – ahogyan az sem, hogy a bolgárok fele ellenzi ezt. A válság azonban mutatja, milyen mértékben nő a harag a bolgárokban, elsősorban a fiatalokban amiatt, hogy az uniós csatlakozás óta eltelt majdnem két évtizedben

sem sikerült teljesíteni az ígéretet, és megerősíteni a jogállamot az országban.

Jöhet a következő bolgár kormányfő

Zseljazov az év eleje óta irányította a kisebbségi kabinetet Deljan Peevszki egykori médiamogul és oligarcha pártjának nem hivatalos támogatásával; Peevszkire korrupció és az emberi jogok megsértése miatt az EU, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is szankciókat vetett ki.

Az ország legnépszerűbb politikusa, Rumen Radev elnök most Bojko Boriszov volt kormányfőnek, a legerősebb frakció, a Gerb vezetőjének ad majd kormányalakítási megbízást – ennek a tagja Zseljazov is.

Ha ez nem sikerül neki, akkor a második legnagyobb frakció kap lehetőséget, ezután Radev személyesen választja ki a következő jelöltet.

Három sikertelen kísérlet után jön az előrehozott választás

– immár a nyolcadik az elmúlt négy évben. Maga az államfő is ezt a megoldást sürgette. Eddig azonban egyik választás sem hozott stabil kormányt 2021 óta.

Ha a politikai válság nem lenne elég Bulgáriának, ráadásul csütörtökön az Európai Bizottság is bejelentette, hogy az Európai Unió Bírósága elé utalja az országot a közbeszerzési szabályok megsértése miatt.