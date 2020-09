A vasútépítés minden szegmensét lefedik

A mindössze ötéves V-Híd Zrt. gyorsan fontos szereplője lett a magyar vasútépítési piacnak. Több jelentős fejlesztést is elnyertek, most pedig arra készülnek, hogy külföldi tendereken is megmérettetik magukat – tájékoztatott Sárváry István vezérigazgató.