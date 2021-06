Új fejezetet nyit a ceredi alkotóműhely

Cered egy község Nógrád megyében, negyed évszázada otthona egy művésztelepnek. Ennek egyik sajátossága a hely különlegessége, így az idén is az a központi kérdés, hogy a kelet-európai abszurditásokat magában hordozó miliő miként mutatkozik meg a művészet különböző formáiban.

Az idén először kizárólag az audiovizuális művészetre épülő nemzetközi programot szerveznek a ceredi művésztelepen július 9. és 19. között. A médiaművészeti nemzetközi szimpózium arra a változásra reflektál, hogy egy mai képzőművész életében megkerülhetetlen a videókészítés. „Ez a műfaj olyannyira szerves része lett a kortárs művészet minden szegmensének, így a ceredi művésztelep elmúlt évtizedének is, hogy szinte minden kiállítás tartalmaz valamilyen formában mozgóképes vetítést, hanginstallációt. A különböző médiumok közötti interakciókat is kutató művésztelep célja a környezettel való dialógusviszonyra épülő alkotások létrehozása, amelyek a kortárs képzőművészet és a filmművészet határterületeit is érintik” – mondják erről a művésztelep szervezői.

Cered egy község Nógrád megyében, a Salgótarjáni járásban, határátkelő Szlovákia felé. Az alkotóműhely egyik alapvető sajátossága a helyspecifikussága. Az egyik központi kérdés, hogy a határköveket, libákat, rókákat, medvéket, elszigeteltséget, kedvességet, hiedelmeket, mezőgazdaságot, falusi életet, a paraszti életforma felemás kelet-európai modernizációját, a kollektív tudattalant, kelet-európai abszurditásokat magában hordozó miliő performatív sajátságai miként mutatkozhatnak meg az audiovizuális művészet különböző formáiban.

Cereden minden évben hagyományosan meghirdetnek egy tematikát, ez 2021-ben a Hangár, Miroslav Zelinsky cseh esztéta 2020-ban a falu mindennapjaiból összeállított gyűjteményének egy néhány perces, különböző motívumokból (harangszó, kocsmazaj, utcazaj) álló hanganyaga. Ennek audiovizuális feldolgozására, reflexiójára invitálják a résztvevőket. A művésztelep témafelvetése a párbeszéd megteremtése köré fonódik. A projekt társadalmi szerepvállalásának célja, hogy reagáljon egy földrajzilag elszigetelt, valamivel több, mint ezer lakosú falu életére, sőt, szervesüljön is vele. A meghívott, hivatásos művészek artist in residence formában vesznek részt a művésztelepen. A meghívás főbb szempontjai a művésztelep koncepciójához, tematikájához illeszkedő alkotói munka, a szakmai elismertség, a művésztelep vezetése által felfedezett és bemutatni kívánt művész és a művésztelep gyűjteményének bővítése.

A Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelepen immár 25 éve folyik a kísérlet a művészet és az élet között feszülő határvonal fellazítására. Az alapítók és vezetők 1995 óta dolgoznak azon, hogy a határ menti településen az emberi interak­ciókra és a társadalmi diskurzusokra fókuszáló alkotóműhely működhessen. A szükséges fizikai, infrastrukturális és szellemi hátteret megteremtve mára nemzetközi szinten is elismert tevékenységet folytatnak. A helyszín közvetlenül a szlovák határ mellett fekszik, a legközelebbi város Salgótarján, amely a községtől 23 kilométerre található. Cered a Tarna folyó völgyében, szinte teljesen érintetlen természeti környezetben fekszik.