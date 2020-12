Gyümölcsöző az online óriások házassága

Az idei karácsonyi forgalom csaknem 40 százalékkal múlta felül a tavalyit, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az Extreme Digital és az eMAG márciusban záruló, első közös üzleti évében az összesített árbevétel messze meghaladhatja a célul kitűzött 110 milliárd forintot.

Az összeolvadás utáni első közös üzleti évét március 31-én fogja zárni az Extreme Digital és az eMAG, nagy valószínűséggel magasan az előzetesen tervezett 110 milliárd forint feletti összbevétellel – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Várkonyi Balázs ügyvezető igazgató. Alighanem az is bizakodásra adhat okot, hogy

a koronavírus-járvány egyik nyertese éppen az e-kereskedelem, ami a novemberi Black Friday-rendelések után mind volumenben, mind értékben az év végi ünnepekre készülve csúcsosodott ki.

A felvetésre reagálva a cégcsoport első embere megerősítette, hogy az idei karácsonyi forgalom csaknem 40 százalékkal volt nagyobb a tavalyinál. Hozzátette, hogy miután sokan ajándékoznak pénzt vagy vásárlási utalványt, december 24. után sem áll le a szezon.

Nem csupán a karácsony és a szilveszter közötti forgalom jelentős, januárban sincs pangás, inkább február elejére mérséklődik az érdeklődés.

Ami a cégcsoport fejlesztéseit illeti, az ügyvezető kijelentette, hogy a logisztika és az ügyfélélmény a két fő irány.

Az e-kereskedelemben az utolsó kilométer kifejezés azt a folyamatot jelöli, amelynek során a megrendelt áru a logisztikai központból eljut a címzetthez: az Easybox csomagautomatákkal ezen a területen végzünk kulcsfontosságú fejlesztéseket, mivel itt volt a legfontosabb nagymértékben javítani az internetes rendelések komfortját

– mutatott rá Várkonyi Balázs. Az ősszel kezdték el kiépíteni a hálózatot, már csaknem 80 budapesti és Pest megyei helyszínen működnek ilyen automaták, az eMAG esetében a karácsonyi rendelések ötödét ezekbe kérték a vásárlók. Január végéig több mint száz helyszínen működnek a csomagautomaták, majd megkezdik az országos terjeszkedést, kétszáz helyszínen a megállapodási, engedélyeztetési folyamatok már előrehaladott állapotban vannak. Az ügyvezető ennek alapján biztos benne, hogy 2021 karácsonyára már több száz vidéki városban működnek majd Easyboxok.

Az október 16-i indulás óta több mint 30 ezer rendelést szállítottak le az Easybox automatákba, ennek nagyobbik hányada a november 20-i Black Friday után érkezett be – közölte az ünnepek előtti részeredményeit az eMAG. Budapesten a MOM Parkban lévő, az egyik Váci úti OMV töltőállomáson működő és a kőbányai Family Centerben lévő automaták bonyolítják le a legnagyobb forgalmat. Pest megyében a veresegyházi Gombai cukrászdánál lévő automata, valamint a váci és az érdi töltőállomásokon működő Easybox a legnépszerűbb. A berendezések egyik sajátossága az érintésmentes átvétel lehetősége: elég odatartani az olvasóhoz a telefonra érkező QR-kódot a csomagot tartalmazó polc nyitásához. Bár az érintőképernyőn keresztül PIN-kóddal is nyithatók az ajtók, a visszatérő vásárlók döntő többsége már nem ezt a módot választja. Az Easybox csomagautomatákat az eMAG egyedi fejlesztésű szoftvere szolgálja ki, és a cég berkein belül működő Sameday futárszolgálat szolgáltatja a működtetésükhöz szükséges komplex logisztikai hátteret. Az automatákban az eMAG-é mellett az Extreme Digital- és a Fashion Days-rendelések is átvehetők.

A hibrid modellre berendezkedő Extreme Digital mellett az eMAG is túl van az első fizikai boltjainak a megnyitásán, nagy kérdés, hogy a következő két-három évben hogyan alakul a forgalom megoszlása a két csatorna között. Várkonyi Balázs szerint kijelenthető, hogy ez az év a fordulópont.

Az e-kereskedelem számtalan termékkategóriában vette át tartósan a nagyobb szeletet, például az elektronikai szegmens az idén már 50 százalék feletti internetes piaccal rendelkezik, emiatt összességében a bolti fogyasztások stagnálását vagy szolid csökkenését várjuk.

De tágabb kontextusban is számos hatás és ellenhatás érheti a folytatásban a piacot, így például az infláció miatt elkerülhetetlennek tűnő áremelés vagy a hitelmorató­rium meghosszabbítása. Az ügyvezető igazgató szerint a teljes kiskereskedelem stagnálni fog jövőre, tehát összességében nem nő a fogyasztás, ugyanakkor az online vásárlás dinamikus gyarapodása – amelyben a pandémia két-három évvel gyorsította az egyébként is fejlődő trendeket – segít az e-kereskedelmi szektort növekedésben tartani.