Nagyot kaszáltak a fogadók a Fradi BL-be jutásával

Huszonöt év után újra a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájára jutott a Ferencváros. Bár a magyar bajnok hazai pályán 0-0-ra végzett a norvég Molde ellen, az idegenbeli 3-3 után ez is elég volt a rendkívüli siker eléréséhez. A Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a Tippmixen és a Tippmixprón összesen csaknem 140 millió forint nyereményt könyvelhettek el a fogadók a keddi BL-selejtezővel.

Nem született gól a Ferencváros otthonában a kedden este lejátszott, a BL-főtáblára jutásról döntő találkozón, de mivel Szerhij Rebrov csapata Norvégiában 3-3-as döntetlent ért el múlt szerdán, az idegenben szerzett gólok miatt a hazai 0-0 is elég volt az álmok beteljesüléséhez. A Szerencsejáték Zrt. a VG.hu érdeklődésére arról számolt be, hogy a Tippmixen és a Tippmixprón több mint 855 ezer fogadás érkezett a találkozóra, és közel 140 millió forint nyereményt értek el a fogadók, annak ellenére is, hogy a találkozó végkimenetelére érkezett tippeknek kevesebb mint a negyede számított döntetlenre.

A Tippmixen 17 százalék, a Tippmixprón 16 százalék volt az „1X2” piacra befutott fogadások találati aránya, de ez így is több mint 55 ezer helyes tippet jelentett, ráadásul 3,75-ös záró nyereményszorzót ért a nyertes kimenetel.

Jóval nagyobb arányban érezték meg a fogadók azt, hogy a két csapat közül a magyar bajnok harcolja ki a BL-csoportkörös szereplést: az odavágó lejátszása utáni tippeknek közel a négyötöde érkezett a zöld-fehérek továbbjutására. A találkozóhoz elérhető számos fogadási lehetőség közül érdemes kiemelni a „Melyik csapat végez el több szögletet?” lehetőséget is, amely esetében a beérkezett tippek 85 százaléka várta, hogy a visszavágót gólszerzési kényszerben kezdő – és végül az egész találkozón így futballozó – Molde nevéhez fűződik majd több sarokrúgás. Ez a megérzés tökéletesnek bizonyult, és kifejezetten jól jártak azok a fogadók is, akik a 0-0-s pontos végeredményt találták el, hiszen akár 17-szeres oddsszal is kalkulálhattak.

Sokan bíztak abban, hogy 2009 után újra lesz magyar csapat a Bajnokok Ligája főtábláján, amit jól jelez az is, hogy az FTC selejtezős szereplésére vonatkozó hosszútávú, outright fogadási soron a tippeknek közel a fele várta a BL-csoportkör kivívását Lovrencsics Gergőéktől. Ezért a tippért korábban akár 3,75-ös nyereményszorzó is elkönyvelhető volt.