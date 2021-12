Az ír bioélelmiszer iránti kereslet növekszik, de vannak akadályok az írországi biokertészet jövőbeli fejlődésében. A biokertészeti termékek 70 százaléka ugyanis importból származik, és ez a behozatal elkerülhetetlen, mivel az ír termelők kisméretű gazdaságaik miatt nem képesek kielégíteni a keresletet. Körülbelül négy évvel ezelőtt egy csoport biokertész gazda felkérte Gillian Westbrookot az ír biológiai szövetségtől, hogy keressen megoldást a folyamatos bioélelmiszer-ellátás biztosítására – írja az Agriland, amelyet az Agrokép idézett. Így jött létre az ír biotermelők egyedülálló együttműködése, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és

112 százalékkal növelte a biokertészeti termékek értékesítését az országban.

Fotó: Havrán Zoltán

A biotermesztési rendszerek maximalizálása (MOPS) elnevezésű, az Európai Innovációs Partnerség (EIP) keretében megvalósuló projektben 11 tanúsított biozöldség- és -gyümölcstermelő vett részt, és az ír biológiai szövetség irányítása alatt arra törekedett, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, és megoldásokat kínáljon az írországi biokertészet növekedésének és fejlődésének akadályaira. A résztvevő zöldség- és gyümölcstermesztők kutatókkal, agronómusokkal és az ipar képviselőivel dolgoztak együtt, hogy növeljék a friss írországi biokertészeti termékek kínálatát.

A küldetés sikerült;

a biokertészeti termékek értékesítése 112 százalékkal, 3,8 millió euróról 8,2 millió euróra (mintegy 1,4 milliárd forintról 3 milliárd forintra) nőtt 2017 és 2020 között a 11 termelő esetében.

Ezen túlmenően a projekt főbb eredménye például, hogy 2015 óta az ír biozöldségek értékesítése évről évre 20 százalékkal emelkedett, a teljes termőterület 40 százalékkal nőtt a termelők körében, a gazdák 62 százalékkal növelték a termelői csoporton belüli értékesítést, hogy javítsák a kiskereskedők ellátását. Az együttműködés javára írják azt is, hogy az ír kiskereskedők szívesen támogatják a biokertészeti ágazatot. A legnépszerűbb ír biotermények a hagyma, a burgonya és a sárgarépa. A termesztési technikákat más termelők is megismerhetik, termelői jelentés és technikai videók is készültek a gazdaságokban.

Ezek valóban létfontosságú tények, tekintve az ágazat törekvését, hogy növelje az írországi termőterületet. A projekt megmutatja, hogyan alkalmazkodhatnak a termelők a piaci kereslethez, és hogyan növelhetik az ír biozöldségek és -gyümölcsök kínálatát – mondta Pippa Hackett szenátor, az ír Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Tengerügyi Minisztérium államtitkára.