A Westinghouse uralná a térség atomerőmű-építéseit

Fél év alatt nagyot lépett a kelet-közép-európai térség a nukleáris projektek előkészítésében. Orosztól eltérő technológiák telepítése van terítéken, az orosz technológiájú és kivitelezésű atomerőművet építő Magyarország további terveiben is alternatív megoldás szerepel. Úgy tűnik, a Westinghouse szívesen tarolna a térségben.

Magyarországon a Westinghouse az AP300-as SMR-rel próbálkozhat, a térség más országaiban elsősorban nagyobb reakotorokat kínál / Fotó: Westinghouse

Lengyelország uniós jóváhagyásra vár

Lengyelország első atomerőműve Pomerániában épülne. A kivitelezőt már 2022-ben kiválasztották – az amerikai Westinghouse-t és a szintén amerikai Bechtelt –, de a 45 milliárd eurós projekt 14 milliárd eurós állami támogatását az Európai Bizottságnak még jóvá kell hagynia. Erre idén sor kerülhet a beruházó állami vállalat, a Polska Grupa Energetyczna (PGE) vezetője szerint, aki erről a Nucnetnek nyilatkozott.

A Westinghouse AP1000-es reaktora a Magyarországon működőkhöz, illetve telepítendőkhöz hasonlóan nyomottvizes technológiájú. Passzív védelmi rendszerei kiemelten fejlettek, ezt a gyártó emelte ki a honlapján. (A passzív védelmi rendszer szükség esetén energiaellátás és emberi beavatkozás nélkül is működésbe lép. Természetesen vannak az atomerőműveknek aktív védelmi rendszereik is.) Az első blokk építése 2028-ban kezdődne, a kereskedelmi üzem pedig 2036-ban.

A költségek 70 százalékára a PGE hitelt venne fel. Hírek szerint eddig 11 exporthitel-ügynökség jelentkezett, főleg amerikaiak. A potenciális hitelezők gyakran elvárnák, hogy a hitel felvevője szolgáltatásokat vagy berendezéseket vásároljon a hitelező országának szállítóitól.

A PGE további reaktorokat is tervez a közép-lengyelországi Belchatow közelében, egy nagy szénlelőhelyen. Már túl van az előkészületek egyes lépésein. Korábbi hírek szerint a Westinghouse itt is érdeklődik, de most két APR1400-as modelljével, míg a GE Hitachi négy BWRX-300-as kis moduláris reaktort (SMR) adna el.

A Westinghouse-nak most sok a dolga: összesen 19 AP1000-es reaktort várnak tőle. Ebből

hatot Indiában,

kilencet Ukrajnában,

hármat Lengyelországban

és egyet Bulgáriában.

Ezenfelül tíz atomerőművet kell felhúznia az Egyesült Államokban. Az utóbbi kapcsán már felmerültek kételyek, hogy talán már sok lesz a társaságnak.