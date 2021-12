Miután bő három és fél hete Baranya megyében egy elhullott vadmadárban azonosították a madárinfluenza vírusát, az elmúlt hetekben több megyében, a házibaromfik között is terjedt a vírus. Egész Európában tombol a madárinfluenza, a környező országok is komoly problémákkal küzdenek.

Jelenleg a vírus H5N1 változata okoz megbetegedéseket, ami nagyon fertőzőképes

– mondta a VG-nek Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) igazgatója. Bár egy fertőzött állomány is sok, Magyarországon belül jelenleg viszonylag kevés az érintett állomány, viszont ezek szétszórva, több megyében helyezkednek el.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A karácsonyi szezon miatt időben nagyon rosszkor jöttek a kitörések, és a járvánnyal együtt járó korlátozó intézkedések nehéz helyzetbe hozták az ágazati szereplőket még a vírustól mentes területen is.

A korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésének köszönhetően ugyanakkor van remény arra, hogy jut elég hízott máj a boltokba

– mondta Csorbai Attila.

Egyelőre még kérdéses, hogy a magyar exportőrök piacait hogyan érintik a korlátozások. A távol-keleti országok egy része regionalizációt alkalmaz – vagyis csak a betegséggel érintett régióból nem fogad be árut. Japán és Dél-Korea viszont nem fogadja el a területi elhatárolást, vagyis ezekre a piacokra nem szállíthatnak a magyar feldolgozók.

Az Európai Unión belül azonban teljesen más szabályrendszer hatályos, amely szerint kitörés helyszínétől számított tíz kilométeres körzetből tiltott a szállítás

– mondta Csorbai Attila, hozzátéve, hogy így is van olyan piaci szereplő, amelyiket érint a korlátozás, de az ebből adódó exportkiesés még szintén nem számszerűsíthető. Szerinte ha sikerül megfogni a vírust, és az nem szőnyegbombázás-szerűen terjed az állományokban, akkor az ágazat túléli a madárinfluenzát, annak ellenére is, hogy a járvány nélkül is nehéz helyzetben van, például a magas takarmányárak és energiaköltségek miatt. Az európai piacon – a miénknél súlyosabb helyzetű országokban, illetve azok piacain – keletkezhet egy kis űr, amit a magyar termelők ki tudnak használni.

Ha nem lesz újabb kitörés, akkor a kötelező eljárási idő letelte után mindenütt újraindulhat a termelés. Ehhez viszont most nagyon oda kell figyelni:

a BTT és az állategészségügyi hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon erősen fertőző vírusról van szó, így a gazdálkodóknak most mindennél fontosabb a telepi zártság, a takarítás, a fertőtlenítés, a személy- és áruforgalom korlátozása,

mert ez lehet a túlélés egyik záloga, hogy minimális veszteséggel meg lehessen úszni a jelenlegi járványt. Ahhoz, hogy megindulhassanak az állatmozgások, és a nevelési fázisuknak megfelelő helyre kerülhessenek, arra van szükség, hogy ne történjenek újabb kitörések – nyomatékosította Csorbai Attila.

A kedvező folyamatokat jelzi, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn lehetővé tette a víziszárnyasok technológiai mozgatását Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korlátozás alatt álló területeinek egy részén is. A hatóság szerint erre azért kerülhetett sor, mert az elmúlt hetekben a fertőzéssel leginkább érintett, legnagyobb állománysűrűségű területeken sem terjedt tovább a járvány.