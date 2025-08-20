Fontos horvát vasútvonalat ért baj, magyar turistákat is érintheti

A Dugo Selo - Križevci szakaszon a meglévő pálya rekonstrukciójának és egy második vágány építése miatt a Dugo Selo - Novska vasútvonalat Dugo Selo és Ivanić-Grad állomások között péntek 0:40-től vasárnap 23:00-ig lezárják a forgalom elől – írta a dnevnik.hr a Horvát Vasutak közlése alapján.

Járatkésések, járattörlések lesznek egy fontos horvát vasúti vonalon

Ebben az időszakban egyes vonatok helyett buszok közlekednek.

A Zágráb főpályaudvartól Dugo Selóig és Novskáig tartó útvonalakon pedig mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés.

Az utasok a HŽ Infrastruktura és a HŽ Passenger Transport weboldalain, valamint az állomásokon és a megállókban találhatnak további információkat a rendkívüli közlekedési szabályokról.

A rendkívüli menetrend miatt késésekre lehet számítani, amelyekért a vasút társaság elnézést, türelmet és megértést kér az utasoktól.

Ez idő alatt munkálatokat végeznek a Dugo Selo - Prečec közötti új vasúti szakasz építésén is. A 200 millió eurós és uniós társfinanszírozású projekt befejezésével a Dugo Selo és Križevci közötti vasútvonal kétvágányúvá válik, és akár 160 km/h sebességre is képes lesz. Ezen a szakaszon mindkét vágány várhatóan az év végére kerül forgalomba, a munkálatok várhatóan 2026-ra fejeződnek be.