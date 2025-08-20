Rengeteg magyar állampapírt kaptak a norvég nyugdíjasok

Magyar befektetéseinek sikere is kellett a Norvég Alap első félévben látott gyarapodásához. A világ legnagyobb állami vagyonalapja az előző héten tette közzé első féléves beszámolóját, melyben 5,7 százalékos hozamról és 68,3 milliárd dolláros gyarapodásról számolt be 2025 első hat hónapjában.

Bevásárolt magyar állampapírból a Novég Alap / Fotó: Shutterstock

Az immár 19 586 milliárd norvég koronás összvagyont kezelő Norvég Szuverén Alap magyar befektetéseit is szépen fialtatta az első félévben.

A pesti tőzsdén jegyzett részvényekből, magyar állampapírból és itthoni ingatlanokból álló portfólióelemek értéke a 2024 végi 5,57 milliárd koronáról 7,65 milliárd koronára (252,5 milliárd forint) hízott. Ez 37 százalékos gyarapodást jelent fél év alatt.

A magyar portfólió

legnagyobb elemét, 3,54 milliárd koronát magyar állampapírok adták,

magyar részvénykitettsége 3,09 milliárd korona volt,

hazai ingatlanvagyona pedig 1,03 milliárd korona volt az időszak végén.

Jól bevásároltak magyar állampapírból a norvég nyugdíjasoknak

A magyar eszközök legkisebb szeletét adó, főként budapesti ipari ingatlanok összértéke érdemben nem változott az első félévben, a magyar állampapírokból viszont jócskán bevásárolt a Norvég Szuverén Alap, amely 131 százalékkal – vagyis közel két és félszeresére – növelte hazai kötvénykitettségét. Ez azt is jelenti, hogy június végén már 117 milliárd forintnak megfelelő összeggel járult hozzá az 5,5 milliós észak-európai ország nyugdíjvagyonát kezelő alap a magyar államadósság finanszírozásához.

A pesti börzén jegyzett részvényekből álló portfólió mérete mindössze 2,5 százalékkal emelkedett az időszak során, annak ellenére is, hogy a BUX idén valósággal szárnyal, és 34 százalékot ralizott az év eleje óta.

A Norvég Alap hét magyar részvényt tart, a ludas a Wizz Air lehet, melynek részvényárfolyama épp júniusban kezdett óriási mélyrepülésbe.

A fapados légitársaság mellett a négy magyar blue chip részvényben bízik az alapkezelő:

az OTP-ből 1,37 milliárd koronás,

a Richterben egymilliárd koronás,

a Molban mintegy 300 millió koronás,

a Magyar Telekomban pedig 240 millió koronás érdekeltséget fenntartva.

A hazai kispapírok közül kettőben, a Graphisoft Parkban és az AutoWallisban lát fantáziát a világ legnagyobb szuverén alapja.