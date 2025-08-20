Rengeteg magyar állampapírt kaptak a norvég nyugdíjasok

Magyar befektetéseinek sikere is kellett a Norvég Alap első félévben látott gyarapodásához. A világ legnagyobb állami vagyonalapja az előző héten tette közzé első féléves beszámolóját, melyben 5,7 százalékos hozamról és 68,3 milliárd dolláros gyarapodásról számolt be 2025 első hat hónapjában.
Az immár 19 586 milliárd norvég koronás összvagyont kezelő Norvég Szuverén Alap magyar befektetéseit is szépen fialtatta az első félévben.
A pesti tőzsdén jegyzett részvényekből, magyar állampapírból és itthoni ingatlanokból álló portfólióelemek értéke a 2024 végi 5,57 milliárd koronáról 7,65 milliárd koronára (252,5 milliárd forint) hízott. Ez 37 százalékos gyarapodást jelent fél év alatt.
A magyar portfólió
A magyar eszközök legkisebb szeletét adó, főként budapesti ipari ingatlanok összértéke érdemben nem változott az első félévben, a magyar állampapírokból viszont jócskán bevásárolt a Norvég Szuverén Alap, amely 131 százalékkal – vagyis közel két és félszeresére – növelte hazai kötvénykitettségét. Ez azt is jelenti, hogy június végén már 117 milliárd forintnak megfelelő összeggel járult hozzá az 5,5 milliós észak-európai ország nyugdíjvagyonát kezelő alap a magyar államadósság finanszírozásához.
A pesti börzén jegyzett részvényekből álló portfólió mérete mindössze 2,5 százalékkal emelkedett az időszak során, annak ellenére is, hogy a BUX idén valósággal szárnyal, és 34 százalékot ralizott az év eleje óta.
A Norvég Alap hét magyar részvényt tart, a ludas a Wizz Air lehet, melynek részvényárfolyama épp júniusban kezdett óriási mélyrepülésbe.
A fapados légitársaság mellett a négy magyar blue chip részvényben bízik az alapkezelő:
A hazai kispapírok közül kettőben, a Graphisoft Parkban és az AutoWallisban lát fantáziát a világ legnagyobb szuverén alapja.
