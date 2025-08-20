Deviza
Rengeteg magyar állampapírt kaptak a norvég nyugdíjasok

Fél év alatt 37 százalékkal ugrott meg a világ legnagyobb állami vagyonalapjának magyar eszközökben fialó befektetéseinek értéke. A Norvég Alap idén jócskán bevásárolt magyar állampapírból, és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekről sem feledkezett meg.
K. T.
2025.08.20., 10:58
Fotó: Shutterstock

Magyar befektetéseinek sikere is kellett a Norvég Alap első félévben látott gyarapodásához. A világ legnagyobb állami vagyonalapja az előző héten tette közzé első féléves beszámolóját, melyben 5,7 százalékos hozamról és 68,3 milliárd dolláros gyarapodásról számolt be 2025 első hat hónapjában.

állampapír, Norvég Alap, befektetés
Bevásárolt magyar állampapírból a Novég Alap / Fotó: Shutterstock

Az immár 19 586 milliárd norvég koronás összvagyont kezelő Norvég Szuverén Alap magyar befektetéseit is szépen fialtatta az első félévben.

A pesti tőzsdén jegyzett részvényekből, magyar állampapírból és itthoni ingatlanokból álló portfólióelemek értéke a 2024 végi 5,57 milliárd koronáról 7,65 milliárd koronára (252,5 milliárd forint) hízott. Ez 37 százalékos gyarapodást jelent fél év alatt.

A magyar portfólió 

  • legnagyobb elemét, 3,54 milliárd koronát magyar állampapírok adták, 
  • magyar részvénykitettsége 3,09 milliárd korona volt, 
  • hazai ingatlanvagyona pedig 1,03 milliárd korona volt az időszak végén.

Jól bevásároltak magyar állampapírból a norvég nyugdíjasoknak

A magyar eszközök legkisebb szeletét adó, főként budapesti ipari ingatlanok összértéke érdemben nem változott az első félévben, a magyar állampapírokból viszont jócskán bevásárolt a Norvég Szuverén Alap, amely 131 százalékkal – vagyis közel két és félszeresére – növelte hazai kötvénykitettségét. Ez azt is jelenti, hogy június végén már 117 milliárd forintnak megfelelő összeggel járult hozzá az 5,5 milliós észak-európai ország nyugdíjvagyonát kezelő alap a magyar államadósság finanszírozásához.

A pesti börzén jegyzett részvényekből álló portfólió mérete mindössze 2,5 százalékkal emelkedett az időszak során, annak ellenére is, hogy a BUX idén valósággal szárnyal, és 34 százalékot ralizott az év eleje óta.

A Norvég Alap hét magyar részvényt tart, a ludas a Wizz Air lehet, melynek részvényárfolyama épp júniusban kezdett óriási mélyrepülésbe.

A fapados légitársaság mellett a négy magyar blue chip részvényben bízik az alapkezelő:

  • az OTP-ből 1,37 milliárd koronás, 
  • a Richterben egymilliárd koronás, 
  • a Molban mintegy 300 millió koronás, 
  • a Magyar Telekomban pedig 240 millió koronás érdekeltséget fenntartva.

A hazai kispapírok közül kettőben, a Graphisoft Parkban és az AutoWallisban lát fantáziát a világ legnagyobb szuverén alapja.

