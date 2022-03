A legfontosabb nemzetközi közvélemény-kutató cégek, szaklapok, boros portálok közül jó néhányan vázolták fel gondolataikat a várható piaci folyamatokról, fogyasztói attitűdökről, szükséges vagy lehetséges termelői reakciókról. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az International Wine and Spirits Research alkoholos italok piacáról kiadott elemzéséből, a The Drinks Business, a Decanter, a SevenFifty Daily, a Wine Intelligence, az American AgCredit, a Silicon Valley Bank, a Sommeliers Choice Awards, a Bloomberg, a Thinking Outside the Bottle és a DCanter szakértőinek előrejelzéseiből válogatott.

A borpiaci elemzők alapvetően egyetértenek abban, hogy az idén két nagy témakör gyakorol hatást a borpiacra.

Gazdasági szempontból az elmúlt két évben bekövetkezett nagyarányú költségemelkedés és az ellátási nehézségek,

társadalmi szempontból pedig elsősorban az Y és a Z generáció járvány utáni lelkes visszatérése a helyben fogyasztáshoz.

Az e-kereskedelem a fogyasztók életének szerves része marad, belesimul a mindennapokba – foglalta össze az előrejelzéseket a tanács.

Zavarok az ellátási láncban

Az alapanyaghiány minden bizonnyal továbbra is befolyásolja az ellátást, ami az egész kereskedelemre kihat, elkerülhetetlen áremelkedést és a megszokott márkák hiányát okozva.

A költségek kezelése nagy kihívás a bortermelőknek, a szállítási csúszások és a korlátozott készletek következtében pedig a fogyasztók valószínűleg kénytelenek lesznek más termék után nézni a jól megszokott helyett. Egyesek szerint 2022 megteremti a terepet a feltörekvő régiók és termelők számára, hogy új ismertséget és piaci részesedést szerezzenek, ha az általában vásárolt burgundi vagy napa cabernet nem elérhető.

Fotó: Photo12 via AFP

A nagy mennyiségben előállított, hagyományos piacokra bevezetett borok mellett felüdülést hoznak a kisebb régiókban jelen levő termékek, amelyeket korábban alapvetően maguk a termelők értékesítettek, ezért csak szűk körben voltak hozzáférhetők. Egyre több nagykereskedő karol fel hasonló borokat, a kereslet is egyre nő az ilyen természetes, nem nagyüzemi tételek iránt.

Mindennapi itallá válnak a habzóborok

Ahogy a fiatalabb, határokat feszegető borászok generációja szerte a világon számos alternatív borkészítési megközelítést és technikát fedez fel, a régóta bejáratott, jellemzően szín szerinti stílusbesorolások kezdenek összemosódni. Az elmúlt években népszerűvé vált narancsborok, macerált fehérborok után megjelentek a fehér és a kék szőlő közös, egy tartályban történő erjesztésével készülő borok. Ezek a világos, friss borok sikeresen elmossák a határt a halvány vörösbor és a sötét rozé között. A fiatalabb generációknak a beskatulyázással szembeni ellenérzése különösen érdekessé teheti ezeket a reformszemlélettel készült tételeket, amelyeknek az előállításához idővel a szabályozásnak is teret kell engednie.

Tavaly a csúcsokat döntögették a pezsgőeladások, és úgy tűnik, ez idén sem lesz ez másképp. A pezsgőfogyasztás egyre inkább elszakadni látszik a tényleges ünnepi alkalmaktól, vagy a járványidőszak után az emberek egyszerűen csak apróbb jó dolgokat is ünnepként élnek meg, és pezsgőt bontanak.

Rozék kontra vörösborok

A könnyed, gyümölcsös italok iránti évek óta tapasztalható érdeklődés a pezsgés népszerűbbé válásával ötvözve a legjobb alap a rozék fogyasztásának kiterjesztéséhez.

Úgy tűnik, ez a bortípus elszakad végre a szezonalitástól, és egész évben fogyasztott termékké válik.

Ugyanez az irány azonban nem kedvez a testes vörösboroknak, amelyeket elsősorban az idősebb – bár nagy és megbízható keresletet generáló – generáció kedvel.

A fogyasztók egyre gyakrabban váltanak italt, és próbálnak ki teljesen újakat, manapság a kézműves sörök, a hard seltzerek és a japán whisky iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. A Covid harmadik hulláma alatt még a második alatt tapasztaltnál is lelkesebben fordultak az újdonságok felé.

A cégek már nem egyes fogyasztói csoportoknak készítenek termékeket, hanem olyan italokat kínálnak, amelyek bizonyos fogyasztási alkalmakhoz illenek. Ez a taktika elérhetővé teszi számukra a kiegészítő és a konkurens kategóriákat, míg kis ráfordítással sok információt kaphatnak az új termékekről és fogyasztási helyzetekről.

Kifejezetten erős trend a mértékletességre való törekvés. A Covid előtti hedonizmushoz sokan nem kívánnak visszatérni akkor sem, ha társasági életük fő színterei ismét a bárok és vendéglátóhelyek lesznek. Az egészségtudatosság már nemcsak arra terjed ki, hogy amit isznak, az miből készül, hanem arra is, hogy mennyi alkoholt visznek be vele a szervezetükbe.

Ahogy az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes italok egyre hozzáférhetőbbek lesznek, az életstílus és a társadalmi normák részévé válnak, úgy jelennek meg a kifejezetten ilyen termékeket forgalmazó webshopok, üzletek és szórakozóhelyek is. A technológia fejlődésével egyre több és jó minőségű csökkentett alkoholtartalmú bor készül, amire a lezárások alatt kevesebb alkoholt fogyasztó közönség kifejezetten nyitott.

Elkötelezettség a fenntarthatóság mellett

A fenntarthatóság szem előtt tartása évek óta erősödő trend. Az emberek már nem csak bizonyos területeken, de szinte minden választásuknál előnyben részesítik a saját értékrendjükhöz illeszkedő piaci szereplőket.

Ebben a választási rendszerben a fenntarthatóság és a környezetvédelem minden eddiginél nagyobb szerephez jut, ahogy a klímaváltozás árnyékában felnövő fiatalabb generációk fogyasztási gyakorisága és vásárlóereje lassan túlnő elődeikén.

Fotó: AFP

A fenntartható csomagolási megoldások az italiparban évek óta a vállalati és a társadalmi felelősségvállalás egyik legfontosabb területe. Elsősorban a fiatalabb generáció tagjai, de általánosságban egyre több fogyasztó keresi azokat a termékeket, amelyeknek a gyártói elköteleződtek a fenntartható gyakorlatok mellett. Bár a palackot a borfogyasztók érzelmileg sem szeretnék elengedni, egyre nyitottabbak az alternatív csomagolási formák iránt. A kaliforniai borászati intézet szerint a bor ökológiai lábnyomát 29 százalékban a palack teszi ki, és ha a tömegét is nézzük, a csomagolás máris a borelőállítás szén-dioxid-kibocsátásának feléért lesz felelős. A fogyasztók több mint fele általában mégis ezt a csomagolást tartja a legfenntarthatóbbnak, és csak minden harmadik véli úgy, hogy a bag-in-box fenntartható.

A helyi termékek és gyártóik fenntarthatósági szempontból is különösen fontos szerephez jutottak a járvány alatt. Az amerikai alkoholfogyasztók 48 százaléka mondja azt, hogy beszerzései döntését pozitívan befolyásolják az előállító fenntarthatósági és környezetvédelmi kezdeményezései. Ugyanez az arány Brazíliában 72, a városi kínai lakosság körében pedig 70 százalék. A helyi márkák joggal reménykedhetnek tehát abban, hogy a fenntarthatóság, a minőség és a közösségi értékek hangsúlyozásával hosszú távon megerősíthetik státuszukat.

Nő a dobozos borok népszerűsége

A boriparban mind műszaki, mind értékesítési szempontból új termék-alkategóriák épülnek ki, amelyek könnyen elvihető, egyadagos formátumukkal és alacsony alkoholtartalmukkal a borokat boralapú habzó itallá változtatják. Az RTD italok előállításához kapcsolódó innováció a borral párosítva hozzájárulhat ennek a kategóriának a premizálódásához is, elsősorban a minőség növelésével. A fúzió ugyanakkor segíthet a fiatal, borfogyasztásra kevésbé nyitott generációk érdeklődésének a hagyományos borok felé terelésében is.

Az e-kereskedelem értéke a 2019. évi 12 százalékos emelkedés után 2020-ban 43 százalékkal nőtt a 16 kulcspiacon, teljes részesedése az off-trade piacon 2025-re elérheti a 6 százalékot. A részesedés növekedése egyben a kínálati oldal bővülését is magával vonja, és nemcsak előállítói oldalon, hanem az elektronikus értékesítési formák és módszerek tekintetében is. Az e-kereskedelemben a jövőben még fontosabb lesz a kínálat testreszabása, ezért azok a platformok lesznek a legsikeresebbek, amelyek a lehető legtöbb adatot tudnak meg és használnak fel azért, hogy kínálatuk és szolgáltatásuk minél vonzóbb legyen, és kiemelje őket a többi hasonló portál közül.