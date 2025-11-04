Magától kigyulladt a legnépszerűbb kínai elektromos autó, csak találgatják az okát: pont most kezdik el árulni Európában is – videón a tűzeset

A Geely Xingyuan ferdehátú, amelynek induló ára 68 800 jüan (9690 USD). 2025 januárja és szeptembere között 343 351 darab kelt el belőle. Idén a Xingyuan Geely EX2 néven lép be a tengerentúli piacokra, éppen most, amikor a tűzeset történt. Az autó hirtelen fogott tüzet, a szemtanúk több tűzijáték-szerű robbanást hallottak. Röviddel ezután a lángok gyorsan beborították az autót. Érdekes véletlen, hogy a Geely Xingyuan ugyanazon a napon gyulladt ki, amikor egy Li Auto Mega kisbusz leégett Sanghajban - írja a Carnewschina.

A tűzeset ellenére is európai babérokra tör a Geely / Fotó: Hector Retamal / AFP

Szerencsére a tűz és a számos robbanás során senki sem sérült meg.

Egy rövid videón látható, hogy a lángok főként az autó karosszériájának felső részén csapnak fel, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy nem az akkumulátor gyulladt ki.

Dianche Xiaopi kínai autóblogger feltételezése szerint a balesetet az utastérben keletkezett tűz okozta. Kiemelte, hogy az autókban lévő statikus elektromosság egyre komolyabb problémává válik. Az akkumulátoros elektromos járművek használóinak ellenőrizniük kell, hogy maradtak-e gyúlékony tárgyak az autóban, mielőtt elindulnak. Mindenesetre a sajtó számára hivatalos kommentár nem érkezett.

A Geely Xingyuan egy kompakt elektromos ferdehátú, amelyet 2024-ben mutattak be Kínában. Ez a modell gyorsan hatalmas sikerré vált, és Kína legkelendőbb autója lett.

A Xingyuan méretei 4135/1805/1570 mm, tengelytávja 2650 mm. 375 literes hátsó csomagtartóval és 70 literes frontrésszel büszkélkedhet. Az autó középkonzolján egy 14,6 hüvelykes érintőképernyő és egy 8,8 hüvelykes LCD műszerfal található.A Geely Xingyuan világszerte Geely EX2 néven lesz kapható.

A belépő szintű Geely Xingyuan egy 58 kW-os (78 LE) villanymotorral rendelkezik, amelyet egy 30,12 kWh-s LFP csomag hajt, így 310 km-t tud megtenni . Egy erősebb változat 85 kW-os (114 LE) villanymotorral és 40,16 kWh-s akkumulátorral rendelkezik, amely 410 km-es hatótávolságot biztosít CLTC körülmények között.

Bizalmatlanság jöhet a balesetek miatt

Rettenetes balesetet szenvedett a népszerű autó, zuhannak a gyártó részvényei – a sofőrt az arra járók nem tudták kimenteni a lángoló járműből

Noha az autó eladásainak jelenleg csak a gyártási kapacitás szab határt, a szörnyű baleset után ez változhat. A Xiaomi balesete ismét felveti az elektromos zárak biztonságosságával kapcsolatos kérdéseket.

Bajba kerülhet az autópiacon az eredetileg telefonokat gyártó Xiaomi, miután egy autója lángra lobbant a kínai Csengtu városában. A kínai közösségi médiában keringő felvételek szerint a SU7 elektromos szedánban legalább egy utas is tartózkodott, és bár a járókelők igyekeztek őt kiszabadítani, nem tudták kinyitni az ajtót.