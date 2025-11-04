Csúnyán lebuktak a nyugat-európai országok, kiderült, hogyan vesznek orosz gázt: eurómilliárdokat fizetnek Putyinnak – itt a lista
A Hirado.hu idézi a Reuters összeállítását, amely szerint szerint több nyugat-európai ország – köztük Franciaország és Hollandia – idén kiugró mértékben növelte az orosz földgázbehozatalát.
Az orosz–ukrán háború negyedik évében az Európai Unió továbbra is ellentmondásos politikát folytat. Katonai és humanitárius segélyt nyújt Kijevnek, miközben kereskedelmi kifizetéseivel finanszírozza a Kreml hadigépezetét.
Összességében nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes gáz- és LNG-export az első 11 hónapban.
Az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport komoly kihívásokkal néz szembe, mert az év végén lejár az Oroszország és Ukrajna közötti gáztranzit-megállapodás. A Reuters hírügynökség számolt be a finn CREA kutatóintézet adatai alapján arról, hogy az EU hét tagállama – köztük öt Ukrajnát fegyverekkel is támogató ország – drasztikusan növelte az orosz földgáz behozatalát.
Kettős mérce
Míg Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül támadások az orosz energiahordozók vásárlásáért, ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz beszerzésében.
Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgázalapú orosz energiaimportját 2025-ben.
A francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.
Már Trumpnak is feltűnt
Az amerikai elnök a közelmúltban nyíltan bírálta a gyakorlat miatt az európai szövetségeseket a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.
Európa egyszerre harcol Oroszországgal és vásárol tőle. Ez szégyenletes
– mondta Donald Trump. Az EU 2022 óta több mint 213 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért, miközben ugyanebben az időszakban 167 milliárdot adott Ukrajnának katonai és pénzügyi támogatás formájában – vagyis a Kreml Európából érkező bevételei még mindig messze meghaladják az ukrán segélyek összegét.
A francia és spanyol LNG-terminálok ma Európa új elosztó központjai. A Franciaországba érkező orosz gáz Belgiumon át jut Németországba, ahol az ipar még mindig nagymértékben függ a földgáztól. Franciaországban a 40 százalékos vásárlási többlettel az év első nyolc hónapjában nagyjából 900 milliárd forintnyi összeget (2,2 milliárd euró) utalt át Moszkvának, de 72 százalékkal növelő Hollandia is 200 milliárd forintnyi összeget (fél milliárd euró) fizetett.
Európa magára maradhat, nem lesz, aki LNG-t küldjön
Katar energiaügyi minisztere után az Exxon vezérigazgatója is kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: leállíthatják az LNG-szállításokat Európába, az Exxon pedig akár teljesen ki is vonulhat a kontinensről, ha az EU makacs módon ragaszkodik megvalósíthatatlan ESG-elvek betartásához. Az LNG-szállítások leállítása után az olcsó orosz energiának éppen hátat fordító Európa cseppfolyósított földgáz nélkül maradhat.
A katari energiaügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy az európai államok módosítsanak – praktikusan lazítsanak – az ESG-előírásaikon.
Nem azért, mert a célkitűzésekkel nem értenének egyet, hanem mert lehetetlen azok teljesítése. Saad Sherida Al-Kaabi szerint egyszerűen arról van szó, hogy például a nettó nulla kibocsátás elérése lehetetlen. Azzal, hogy Brüsszel ilyen és ehhez hasonló elvárásokhoz mégis ragaszkodik, nemcsak partnereit, hanem magát is nehéz helyzetbe sodorja.
A katari kormány minisztere ugyanis azt is kifogásolta, hogy energetikai kérdésekben a politikai viszonyok sokszor felülíró erővel hatnak – szerinte ez megfigyelhető a közelmúltbeli amerikai kormányzati váltásnál is azzal, hogy Trump elnök Joe Bident váltva másodszor is elfoglalhatta az Ovális Irodát –, amivel nehéz az energiaipari szereplőknek üzleti és gazdasági értelemben együtt élniük.