Csúnyán lebuktak a nyugat-európai országok, kiderült, hogyan vesznek orosz gázt: eurómilliárdokat fizetnek Putyinnak – itt a lista

A Hirado.hu idézi a Reuters összeállítását, amely szerint szerint több nyugat-európai ország – köztük Franciaország és Hollandia – idén kiugró mértékben növelte az orosz földgázbehozatalát.

Európa folytatja a gázvásárlást Oroszországtól / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz–ukrán háború negyedik évében az Európai Unió továbbra is ellentmondásos politikát folytat. Katonai és humanitárius segélyt nyújt Kijevnek, miközben kereskedelmi kifizetéseivel finanszírozza a Kreml hadigépezetét.

Összességében nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes gáz- és LNG-export az első 11 hónapban.

Az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport komoly kihívásokkal néz szembe, mert az év végén lejár az Oroszország és Ukrajna közötti gáztranzit-megállapodás. A Reuters hírügynökség számolt be a finn CREA kutatóintézet adatai alapján arról, hogy az EU hét tagállama – köztük öt Ukrajnát fegyverekkel is támogató ország – drasztikusan növelte az orosz földgáz behozatalát.

Kettős mérce

Míg Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül támadások az orosz energiahordozók vásárlásáért, ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz beszerzésében.

Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgázalapú orosz energiaimportját 2025-ben.

A francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.

Már Trumpnak is feltűnt

Az amerikai elnök a közelmúltban nyíltan bírálta a gyakorlat miatt az európai szövetségeseket a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.

Európa egyszerre harcol Oroszországgal és vásárol tőle. Ez szégyenletes

– mondta Donald Trump. Az EU 2022 óta több mint 213 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért, miközben ugyanebben az időszakban 167 milliárdot adott Ukrajnának katonai és pénzügyi támogatás formájában – vagyis a Kreml Európából érkező bevételei még mindig messze meghaladják az ukrán segélyek összegét.

A francia és spanyol LNG-terminálok ma Európa új elosztó központjai. A Franciaországba érkező orosz gáz Belgiumon át jut Németországba, ahol az ipar még mindig nagymértékben függ a földgáztól. Franciaországban a 40 százalékos vásárlási többlettel az év első nyolc hónapjában nagyjából 900 milliárd forintnyi összeget (2,2 milliárd euró) utalt át Moszkvának, de 72 százalékkal növelő Hollandia is 200 milliárd forintnyi összeget (fél milliárd euró) fizetett.