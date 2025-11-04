Deviza
EUR/HUF388.05 +0.19% USD/HUF337.04 +0.24% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.15 +0.12% RON/HUF76.28 +0.14% CZK/HUF15.93 +0.09% EUR/HUF388.05 +0.19% USD/HUF337.04 +0.24% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.15 +0.12% RON/HUF76.28 +0.14% CZK/HUF15.93 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,163.36 -0.56% MTELEKOM1,758 -0.11% MOL2,896 -0.62% OTP32,210 -0.87% RICHTER10,380 +0.29% OPUS542 +0.55% ANY7,060 +0.85% AUTOWALLIS156 +1.28% WABERERS5,740 0% BUMIX10,205.93 -0.38% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,283.32 -0.81% BUX107,163.36 -0.56% MTELEKOM1,758 -0.11% MOL2,896 -0.62% OTP32,210 -0.87% RICHTER10,380 +0.29% OPUS542 +0.55% ANY7,060 +0.85% AUTOWALLIS156 +1.28% WABERERS5,740 0% BUMIX10,205.93 -0.38% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,283.32 -0.81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzeti Atlétikai Központ
Budapest
Magyarország

Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – megkapta a nemzetközi kitüntetést

A Nemzeti Atlétikai Központ elnyerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az IAKS rangos építészeti díját, amelyet Kölnben, a 29. IAKS Kongresszuson adtak át. A központ a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.
VG
2025.11.04, 07:56
Frissítve: 2025.11.04, 08:58

A Nemzeti Atlétikai Központ ismét világszinten elismert díjban részesült: a létesítmény elnyerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Sport- és Szabadidős Létesítmények Szövetsége (IAKS) rangos építészeti díját. A kitüntetést Kölnben, a 29. IAKS Kongresszus ünnepélyes gáláján adták át, ahol a világ sportépítészetének élvonalát ünnepelték – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – a Nemzeti Atlétikai Központ megkapta a nemzetközi kitüntetést
Fotó: Nemzetiatletikaikozpont.hu

A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a budapesti központot, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.

A 2024-ben átadott Nemzeti Atlétikai Központ az ÉKM beruházásában, a ZÁÉV és a Magyar Építők konzorcium kivitelezésében, Ferencz Marcell Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész vezetésével valósult meg. A díj újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar építészet méltó helyet foglal el a nemzetközi élvonalban, és képes olyan sportlétesítményeket alkotni, amelyek egyszerre szolgálják a közösséget, a sportot és a jövőt.

kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
kitüntetés
Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – megkapta a nemzetközi kitüntetést
Fotó: AFP/REUTERS
1/10
Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – megkapta a nemzetközi kitüntetést / Az észt Janek Oiglane a férfi tízpróba rúdugrás versenyszámában indul a 2023. augusztus 26-án Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett Atlétikai Világbajnokságon. (Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

A stadion az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb építési projektje az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában valósult meg, a generálkivitelezését a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. végezte. A projekt lebonyolító-műszaki ellenőre a Főber Zrt. és Óbuda-Újlak Zrt. alkotta konzorcium, a generáltervezést a NAPUR Architect Kft. végezte. 

Az építmény központi struktúrájának tervezését, gyártását és szerelését, valamint az acél kábeltetőszerkezet helyére emelését a KÉSZ csoport tagjaként a KÉSZ Metaltech Kft. és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kivitelezte.

Érdemes megjegyezni, hogy az építkezés költségei fokozatosan emelkedtek: az atlétikai világbajnokságnak otthont adó projekt kezdeti, 203 milliárd forintos becsült költségvetése először 238 milliárdra nőtt, majd végül 246 milliárd forintnál állt meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu