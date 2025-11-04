Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – megkapta a nemzetközi kitüntetést

A Nemzeti Atlétikai Központ ismét világszinten elismert díjban részesült: a létesítmény elnyerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Sport- és Szabadidős Létesítmények Szövetsége (IAKS) rangos építészeti díját. A kitüntetést Kölnben, a 29. IAKS Kongresszus ünnepélyes gáláján adták át, ahol a világ sportépítészetének élvonalát ünnepelték – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Fotó: Nemzetiatletikaikozpont.hu

A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a budapesti központot, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.

A 2024-ben átadott Nemzeti Atlétikai Központ az ÉKM beruházásában, a ZÁÉV és a Magyar Építők konzorcium kivitelezésében, Ferencz Marcell Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész vezetésével valósult meg. A díj újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar építészet méltó helyet foglal el a nemzetközi élvonalban, és képes olyan sportlétesítményeket alkotni, amelyek egyszerre szolgálják a közösséget, a sportot és a jövőt.