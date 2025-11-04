Gigantikus toborzás a Hajdúságban: a debreceni „űrhajóban" van a BMW minden reménye, milliós számokról beszélünk
Folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár.
„Nemcsak az autók építésére összpontosítunk, hanem a kiválóság örökségének megalkotására, ahol minden munkatársunk büszkeséget érez a munkája iránt” – mutatnak rá a cég karrier oldalán. „A BMW Group debreceni gyárában kollégáink szerepe túlmutat a munkaköri leírásokon; mindannyian részesei lehetnek valami nagyobbnak, valami különlegesnek. Ebben a törekvésünkben olyan kollégákat keresünk, akik azonosulnak értékeinkkel – elhivatottak az innováció, a hatékony folyamatok és csapatszellem hármas egysége iránt. Vár az elhivatottság, az innováció és a személyes fejlődés útja – egy olyan utazás, ahol nemcsak autókat építünk, hanem a mobilitás jövőjét is alakítjuk” – írják a a cégnél a nyitott pozíciók kapcsán, amelyekből van is bőven a debreceni gyárnál, hiszen frissen meghirdetve keresnek embert vezető és nem vezetői posztra
- a karosszéria- és összeszerelő üzembe,
- kell ember a festőüzembe,
- szükség van logisztikai folyamatirányítási specialistára,
- ahogy például gyártási minőségbiztosítási mérnökre,
- irodistákra is szükség van az autógyárban.
Debrecen mellett Budapesten is keresi új munkavállalóit a BMW Group, és persze ott vannak a legnagyobb hazai állásportálokon is, nem csak a saját felületükön hirdetnek.
A hajdúsági gyár már októberben is bajban volt amiatt, hogy nem tud annyi autót gyártani, amennyi megrendelés érkezett. A német piacon az első hat hétben több mint 3 ezer megrendelés futott be, ez a szám azóta nyilvánvalóan emelkedett, és a többi európai piacon várhatóan hasonló számú rendelés követi majd. Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik – meghaladja a 700 kilométert –, de emiatt a legdrágább modellek közé is tartozik.
A fő újdonság az iX3 akkumulátora: 800 voltos architektúra, 108,7 kilowattóra hasznos kapacitás és 800 kilométert meghaladó hatótáv jellemzi. A gyorstöltő állomásokon 400 kilowatt teljesítménnyel tölthető, ami 10 perc alatt elegendő energiát ad 372 kilométerhez. A jármű négy „szuperaggyal” vezérelt elektronikai rendszert és szoftvert használ, a „Heart of Joy” technológiával a hajtás és dinamikai menedzsment érdekében, miközben az önvezető asszisztensrendszerek a vezető és az autó szoros együttműködését biztosítják.
Szintén újdonság a BMW Panoramic iDrive, amely az egész szélvédőn átnyúló kijelzőt kínál. A magyarországi gyártás a nemrég átadott debreceni üzemben zajlik. „Tökéletes az infrastruktúra, legyen szó a repülőtérről vagy az autópálya-hálózatról, erős az egyetem, és sok cég működik a környéken. A helyi emberek felkészültek, és a magyar bérszint is előnyös számunkra. Én is Debrecenben élek, és mindent megtaláltam, amit kerestem” – dicsérte a hazai körülményeket nemrég Hans-Peter Kemser, a gyár igazgatója egy interjúban.
A debreceni üzem történelmi jelentőségét Papp László polgármester is hangsúlyozta. „A világ legmodernebb, legfenntarthatóbb és leginkább jövőbe mutató gyárát adtuk át, amely új korszakot nyit Debrecen és Kelet-Magyarország életében” – mondta. Hozzátette, hogy a beruházás mögött Magyarország kormánya, a BMW és a város szoros együttműködése áll, ami bizonyítja: a legnagyobb akadályok is leküzdhetők. A gyár különlegessége nemcsak a technológiájában rejlik, hanem a fenntarthatóságában is: a több mint ezer robotot működtető üzem energiaellátását Magyarország legnagyobb napelemparkja biztosítja, a közüzemi hálózathoz nincs kapcsolódás. A gyár évente 12 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást spórol meg, miközben a hálózati együttműködések tapasztalatait globálisan is hasznosítják. Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.
Komolyan számol vele a kormány
„Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség” – mondta lényegre törően a miniszterelnök a gyáravatón még szeptember végén. Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta még, hogy közművek és utak újultak meg, és jön a debreceni repülőtér bővítése is.
Elmondta, hogy
- a BMW-gyár 3 ezer magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt Hajdú-Bihar vármegyében,
- a helyi iskolákkal együttműködve a BMW képzési centrumot is létrehozott.
- Nyáron a gyár szomszédságában létrejött egy logisztikai központ,
- illetve egy üzleti szolgáltató központ is épül a városban.
Hangsúlyozta, hogy Debrecenben az iparfejlesztés úgy valósult meg, hogy „autógyárostól, akkumulátorgyárastól, logisztikai fejlesztésekkel együtt a város bekerült Európa zöldfővárosainak versenyébe a legjobb három közé”.
Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba
– közölte a miniszterelnök.
Kitörési pont lehet a BMW
Múlt héten csütörtökön kijöttek a friss GDP-adatok, stagnálásközeli állapotban maradva sikerült csak elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, hogy a GDP alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye. Fontos látni, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-i átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL , a BYD, a SEMCORP vagy az EcoPro.
Abban Nagy Márton minisztériuma és az elemzők is egyetértenek, hogy a negyedik negyedévet még segíthetik a kormányzati intézkedések, a beruházásösztönzés vagy a BMW-gyár termőre fordulása. Az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, a BMW vezetésének minden reménye az új modellben van.
A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes, a beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot.
A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalatnak jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő üzemébe kerülnek.