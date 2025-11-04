Tőzsdei útmutató – miért érdemes befektetni?
Magyarországon még mindig sokan bizonytalanok a befektetések kapcsán. A régi rendszerben nem volt kultúrája a tőkepiaci befektetésnek, később különféle piramisjátékok és csalások rontották tovább a bizalmat. Gyakran hallani, hogy „a befektetés a gazdagoknak való” vagy „rengeteg pénz kell hozzá”, sokan pedig azért nem foglalkoznak vele, mert nem akarnak lemondani a jelenlegi fogyasztásuk egy részéről. Pedig a befektetés ma már nem luxus, és szinte mindenkinek érdemes vele foglalkoznia — akár kis összeggel is, rendszeresen.
Az XTB legfrissebb, ezerfős, reprezentatív mintán elvégzett felmérése szerint a magyarok mindössze 33 százaléka rendelkezik valamilyen befektetéssel, a pénzügyi műveltség általános hiánya pedig egyértelmű, hiszen ugyanazon felmérés alapján a válaszadók 59 százaléka alulinformáltnak érzi magát a befektetésekkel kapcsolatban. Ezzel együtt egyértelmű, hogy a tartalék fontos, de ha a pénz csak egy bankszámlán áll, hosszú távon veszít az értékéből. A befektetés célja, hogy a megtakarítás gyarapodjon, és amikor valóban szükség van rá, legyen mihez nyúlni. A világ gazdasága hosszú távon növekszik – és ezt érdemes kihasználni.
Jobb élet a jövőben
A befektetés nem arról szól, hogy gyorsan meggazdagodjunk. Inkább arról, hogy később szabadabb életet élhessünk.
Ha rendszeresen félreteszünk, elérhetjük, hogy pár év múlva
- hosszabb pihenőt engedhessünk meg magunknak,
- részmunkaidőben dolgozzunk,
- vagy akár korábban vonuljunk nyugdíjba.
Nyugdíj és infláció
Sokakban él a gondolat, hogy az állam majd gondoskodik rólunk idős korunkban. A valóság az, hogy a társadalom öregszik, és a nyugdíjrendszer egyre nagyobb terhet visel. Valószínű, hogy a jövőben a nyugdíj kisebb lesz, mint ma. A befektetés így nemcsak lehetőség, hanem hosszú távú biztonsági háló. A saját megtakarításunk a mi döntésünk, és ez adhat valódi biztonságot.
Ezen túl az elmúlt évek magas inflációja azt is megmutatta, milyen gyorsan tud veszíteni az értékéből a pénz. Rövid távon szinte lehetetlen tökéletesen védekezni ellene, de hosszú távon a befektetés az egyik legerősebb védelem.
Történelmileg a tőkepiac átlagosan évi 7–9 százalék hozamot tudott biztosítani.
Ez nem garantált, de hosszú távon a befektető általában sokkal jobban jár, mintha a pénz csak számlán pihen.
Mivel érdemes kezdeni a befektetést?
Ha van legalább öt-tíz évünk, és tudunk havonta félretenni akár kisebb összeget is, akkor a részvények és az ETF-ek sokak számára ideálisak lehetnek. Ezek hosszú távon jó arányt adnak a hozam, a kockázat és a ráfordított idő között.
Sokan banki megtakarításokban vagy betétekben gondolkodnak – ezeknek is megvan a szerepük, de hosszú távú vagyonépítésre a tőkepiac jellemzően jobb eszköz.
A befektetés nem a gazdagok kiváltsága. Nem bonyolult, nem elérhetetlen, és nem arról szól, hogy holnap milliomosok legyünk. Sokkal inkább arról, hogy gondoskodjunk önmagunkról, a jövőnkről és a szeretteink biztonságáról. Már kis összegekkel, rendszeresen is felépíthetünk egy olyan pénzügyi alapot, amely segít a jövőben szabadabban dönteni. A legjobb idő elkezdeni befektetni tegnap volt– a második legjobb idő ma.