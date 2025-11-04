Tőzsdei útmutató – miért érdemes befektetni?

Magyarországon még mindig sokan bizonytalanok a befektetések kapcsán. A régi rendszerben nem volt kultúrája a tőkepiaci befektetésnek, később különféle piramisjátékok és csalások rontották tovább a bizalmat. Gyakran hallani, hogy „a befektetés a gazdagoknak való” vagy „rengeteg pénz kell hozzá”, sokan pedig azért nem foglalkoznak vele, mert nem akarnak lemondani a jelenlegi fogyasztásuk egy részéről. Pedig a befektetés ma már nem luxus, és szinte mindenkinek érdemes vele foglalkoznia — akár kis összeggel is, rendszeresen.

Mivel érdemes kezdeni a befektetést? / Fotó: Northfoto

Az XTB legfrissebb, ezerfős, reprezentatív mintán elvégzett felmérése szerint a magyarok mindössze 33 százaléka rendelkezik valamilyen befektetéssel, a pénzügyi műveltség általános hiánya pedig egyértelmű, hiszen ugyanazon felmérés alapján a válaszadók 59 százaléka alulinformáltnak érzi magát a befektetésekkel kapcsolatban. Ezzel együtt egyértelmű, hogy a tartalék fontos, de ha a pénz csak egy bankszámlán áll, hosszú távon veszít az értékéből. A befektetés célja, hogy a megtakarítás gyarapodjon, és amikor valóban szükség van rá, legyen mihez nyúlni. A világ gazdasága hosszú távon növekszik – és ezt érdemes kihasználni.

Jobb élet a jövőben

A befektetés nem arról szól, hogy gyorsan meggazdagodjunk. Inkább arról, hogy később szabadabb életet élhessünk.

Ha rendszeresen félreteszünk, elérhetjük, hogy pár év múlva

hosszabb pihenőt engedhessünk meg magunknak,

részmunkaidőben dolgozzunk,

vagy akár korábban vonuljunk nyugdíjba.

Nyugdíj és infláció

Sokakban él a gondolat, hogy az állam majd gondoskodik rólunk idős korunkban. A valóság az, hogy a társadalom öregszik, és a nyugdíjrendszer egyre nagyobb terhet visel. Valószínű, hogy a jövőben a nyugdíj kisebb lesz, mint ma. A befektetés így nemcsak lehetőség, hanem hosszú távú biztonsági háló. A saját megtakarításunk a mi döntésünk, és ez adhat valódi biztonságot.

Ezen túl az elmúlt évek magas inflációja azt is megmutatta, milyen gyorsan tud veszíteni az értékéből a pénz. Rövid távon szinte lehetetlen tökéletesen védekezni ellene, de hosszú távon a befektetés az egyik legerősebb védelem.

Történelmileg a tőkepiac átlagosan évi 7–9 százalék hozamot tudott biztosítani.

Ez nem garantált, de hosszú távon a befektető általában sokkal jobban jár, mintha a pénz csak számlán pihen.