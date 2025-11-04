Megkezdődött: beütött az új válság, máris hazaküldik a legnagyobb német autóipari gyárakból a dolgozókat – a Nexperia-botrány lehet a végső csapás Európára

A globális csiphiány komoly problémákat okozhat a német autóiparban, különösen a beszállító cégeknél, mint a ZF és a Bosch. A vállalatok már elkezdtek készülni arra, hogy szükség esetén rövidített munkaidőt vezessenek be, vagyis kevesebb órában dolgozzanak a munkavállalók, mert nem tudják biztosítani az alkatrészek folyamatos utánpótlását.

Fotó: AFP

A gondok fő forrása a kínai tulajdonban lévő holland csipgyártó, a Nexperia. A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a céget, majd a holland bíróság felfüggesztette a Nexperia vezérigazgatóját és más vezetőket, helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki. Kína válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, amivel elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát.

A cég Európában is gyárt, a késztermékek nagy része Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezett. Iparági illetékesek rövidesen bejelentették, hogy a kulcsfontosságú alkatrészek árai több mint 10 százalékkal emelkedhetnek, a felső kategóriás alkatrészek esetében pedig akár a 20 százalékot is meghaladhatja a drágulás.

Ugyanakkor ágazati körökből az az információ jutott el a Világgazdasághoz, hogy bizonyos termékek ára egy euróról száz euróra lőtt ki.

A Nexperia kínálata mintegy 6000-féle terméket tartalmaz, amelyekből évente 110 milliárd darabot értékesítenek. A Volkswagen helyzetét jól mutatja, hogy noha jelenleg nincs leállás, a vállalat elővigyázatosságból már egyeztet a munkaügyi hivatalokkal a rövidített munkaidő bevezetéséről. A továbbhárított áremelések és a termelés visszaesése pedig megtörheti az éledező európai autóipart.

A továbbhárított áremelések és a termelés visszaesése pedig megtörheti az éledező európai autóipart. A helyzet egyre inkább a világjárványt követő globális csipválságra emlékeztet – mondják az autóiparban. Akkoriban is termelésleállásokhoz és ennek következtében az új és használt autók árának ugrásszerű emelkedéséhez vezetett az egyik napról a másikra beköszöntő alkatrészhiány.

A Nexperia világpiaci részesedése az autóipari szegmensben ráadásul eléri a 10 százalékot, s az autóipari illetékesek szerint a legtöbb gyártónál csupán egy-két hétre elegendő készlet maradt, az ellátási csatornák más gyártókhoz való átirányítása pedig nagyjából egy-másfél évig is eltarthat.