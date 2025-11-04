Kettős szorításban a részvénypiac: bizonytalanság a Feddel kapcsolatban, kifulladhat a techrali

Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései tovább estek az ázsiai piacokkal együtt, mivel a Palantir Technologies eredményei és a Federal Reserve monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság rontotta a befektetői hangulatot.

Részvénypiac: bizonytalan az amerikai jegybank, óvatosságra késztető hírek érkeznek a techszektorból / Fotó: AFP

Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,4 százalékkal estek.

Az alapindex hétfőn mérsékelt nyereséggel zárt, bár az index kosarában lévő 500 cég közül több mint háromszáznak gyengült az árfolyama.

A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,6 százalékkal csökkent, miután a Palantir több mint 4 százalékot veszített a zárás utáni kereskedésben – a cég magas értékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. (A Palantir Technologies adat- és szoftvertechnológiai vállalat, amely nagy adathalmazok (big data) elemzésére fejleszt adatintegrációs és elemző platformokat.)

Az ázsiai részvények 0,4 százalékkal estek,

a dél-koreai referenciaindex több mint 2 százalékkal gyengült.

Megint minden a Fedről szól; a részvénypiac árgus szemekkel figyel

A dollárindex immár ötödik napja erősödik, miután az amerikai deviza az összes G10-es valutával szemben erősödött, és elérte az augusztusban látott szinteket. Az emelkedést a Fed-tisztviselők ellentmondásos jelzései kísérik, miután

Jerome Powell elnök a múlt héten figyelmeztetett: a decemberi kamatcsökkentés „nem eldöntött tény”.

A jegybankárok egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaztak meg a további kamatcsökkentések esélyéről: Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke például azt mondta, hogy az infláció jobban aggasztja, mint a munkaerőpiac helyzete. Bár az amerikai feldolgozóipar októberben immár nyolcadik egymást követő hónapban zsugorodott, a globális részvények továbbra is rekord közeli szinteken mozognak, amit főként a technológiai óriások hajtanak – ez pedig

egyre többeket késztet arra, hogy korrekcióra számítsanak a szélesebb piacon.

„Megint a Fed van a középpontban. Az inflációval kapcsolatos megjegyzések meglepték a piacot, és lehűtötték a hangulatot” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Anna Wu, a Van Eck brókerház stratégája.