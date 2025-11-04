Kettős szorításban a részvénypiac: bizonytalanság a Feddel kapcsolatban, kifulladhat a techrali
Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései tovább estek az ázsiai piacokkal együtt, mivel a Palantir Technologies eredményei és a Federal Reserve monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság rontotta a befektetői hangulatot.
- Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,4 százalékkal estek.
- Az alapindex hétfőn mérsékelt nyereséggel zárt, bár az index kosarában lévő 500 cég közül több mint háromszáznak gyengült az árfolyama.
- A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,6 százalékkal csökkent, miután a Palantir több mint 4 százalékot veszített a zárás utáni kereskedésben – a cég magas értékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. (A Palantir Technologies adat- és szoftvertechnológiai vállalat, amely nagy adathalmazok (big data) elemzésére fejleszt adatintegrációs és elemző platformokat.)
- Az ázsiai részvények 0,4 százalékkal estek,
- a dél-koreai referenciaindex több mint 2 százalékkal gyengült.
Megint minden a Fedről szól; a részvénypiac árgus szemekkel figyel
A dollárindex immár ötödik napja erősödik, miután az amerikai deviza az összes G10-es valutával szemben erősödött, és elérte az augusztusban látott szinteket. Az emelkedést a Fed-tisztviselők ellentmondásos jelzései kísérik, miután
Jerome Powell elnök a múlt héten figyelmeztetett: a decemberi kamatcsökkentés „nem eldöntött tény”.
A jegybankárok egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaztak meg a további kamatcsökkentések esélyéről: Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke például azt mondta, hogy az infláció jobban aggasztja, mint a munkaerőpiac helyzete. Bár az amerikai feldolgozóipar októberben immár nyolcadik egymást követő hónapban zsugorodott, a globális részvények továbbra is rekord közeli szinteken mozognak, amit főként a technológiai óriások hajtanak – ez pedig
egyre többeket késztet arra, hogy korrekcióra számítsanak a szélesebb piacon.
„Megint a Fed van a középpontban. Az inflációval kapcsolatos megjegyzések meglepték a piacot, és lehűtötték a hangulatot” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Anna Wu, a Van Eck brókerház stratégája.
Mivel az amerikai kormányzati leállás miatt nincsenek hivatalos gazdasági adatok, a közgazdászok és a döntéshozók egyre inkább a magánjelentésekre, például az ISM-felmérésre, a Beszerzési Menedzser Indexre (BMI) támaszkodnak a gazdaság és a munkaerőpiac állapotának felmérésekor. A péntekre tervezett foglalkoztatási jelentés közzétételét szintén késleltetheti a leállás.
Az Institute for Supply Management feldolgozóipari indexe (BMI) 0,4 ponttal, 48,7-re csökkent a hétfőn közzétett adatok szerint. Az 50 alatti érték zsugorodást jelez, és az index az év nagy részében szűk sávban mozgott.
Az amerikai adatok gyengülésével és a Fed tisztviselőinek óvatos hozzáállásával a befektetők inkább újrapozicionálnak, mintsem kockázatot vállalnak
– mondta Billy Leung, a Global X Management befektetési stratégája.
- Az arany harmadik egymást követő napon mérsékelten gyengült.
- Az államkötvényhozamok stabilizálódtak,
- az olajárak csökkentek, mivel a piac az OPEC+ döntését emésztette, amely szünetelteti a kitermelés növelését.
Eközben Lisa Cook, a Fed kormányzója azt mondta, hogy a munkaerőpiac további gyengülésének kockázatát nagyobbnak látja, mint az infláció újbóli megugrásának esélyét. Ugyanakkor nem támogatta egyértelműen a következő havi újabb kamatcsökkentést. Cook szerint:
a monetáris politika jelenleg nincs előre meghatározott pályán. Olyan időszakban vagyunk, amikor a kettős mandátum mindkét oldalán magasak a kockázatok. Minden ülés – beleértve a decemberit is – nyitott döntés.
Kollégái is hasonlóan óvatosan fogalmaztak, jelezve, nem világos, hogy a Fed végrehajt-e egy harmadik egymást követő kamatcsökkentést decemberben. A jegybankár a „kettős mandátummal” arra utalt, hogy a Fednek egyszerre feladata az infláció kordában tartása, és az amerikai foglalkoztatottság támogatása.
- Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke szerint a döntéshozóknak „nyitottan kell hozzáállniuk” a decemberi vágás lehetőségéhez,
- Stephen Miran kormányzó hangsúlyozta, hogy a politika továbbra is szigorú maradt.
Ausztráliában a részvények estek a keddi jegybanki kamatdöntés előtt, ahol várhatóan változatlanul hagyják a kamatokat.
Bizonytalan hírek a techszektorból
A Palantir megemelte éves bevételi előrejelzését 4,4 milliárd dollárra, és a harmadik negyedéves értékesítésben is felülmúlta az elemzői várakozásokat. A befektetők az idén több mint 150 százalékkal hajtották fel a cég részvényeinek árfolyamát, amelyek hétfőn 207,18 dolláron, történelmi csúcson zártak. A vállalat pénteken 85-ös árbevétel-arányos mutatóval (P/S) rendelkezett – ez a legmagasabb az S&P 500 indexben.
Mandeep Singh, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője szerint ugyanakkor a befektetők több útmutatást vártak a következő évre.
A Palantir előrejelzést adott a folyó negyedévre, de szerintem a piac 2026-ra is várt volna valamiféle jelzést
– mondta Singh.
A hétfőn a Wall Streetet feldobó technológiai hírek is rávilágítottak a mesterségesintelligencia-őrületet hajtó vállalatok szűk körének problémájára. Ezúttal az Amazon és az OpenAI – a ChatGPT fejlesztője – között létrejött, 38 milliárd dolláros felhőszolgáltatási megállapodásról volt szó. Donald Trump elnök is tovább bonyolította a helyzetet ellentmondásos kijelentéseivel az Nvidia legfejlettebb csipjeiről, mondván, hogy ezek nem lesznek elérhetők az Egyesült Államokon kívül – és nem csak Kínára korlátozta ezt a tilalmat. A dél-koreai politikusok és üzleti vezetők most valószínűleg értetlenül állnak a helyzet előtt, miután az amerikai elnök alig egy hete még hozzáférést ígért nekik ezekhez a csipekhez.
Ez az Nvidia számára is rossz hír – jegyzi meg a Reuters –, hiszen Jensen Huang vezérigazgató nemrégiben kijelentette: a kínai piacról származó bevételek létfontosságúak az Egyesült Államokban végzett kutatás-fejlesztés finanszírozásához.
Vállalati hírek
- A Starbucks négymilliárd dollárért eladja kínai leányvállalatának többségi részesedését a Boyu Capital nevű magántőke-társaságnak, hogy felgyorsítsa növekedését az országban.
- A Grab Holdings megemelte éves profitvárakozását, miután negyedéves eredménye meghaladta az előrejelzéseket, jelezve az erős keresletet a délkelet-ázsiai fuvarmegosztó és ételkiszállító cég új termékei iránt.
- A Netflix tárgyalásokat folytat az iHeartMediával videópodcastok licenceléséről, hogy felvegye a versenyt a YouTube-bal – közölték a tárgyalásokhoz közel álló források.
Főbb piaci mozgások
Részvények
S&P 500 határidős jegyzések: –0,4%
Japán Topix: +0,4%
Ausztrália S&P/ASX 200: –0,9%
Hongkongi Hang Seng: +0,2%
Sanghaji Kompozit: –0,1%
Euro Stoxx 50 határidős jegyzések: –0,2%
Devizák
Bloomberg Dollar Spot Index: alig változott
Euró: 1,1513 USD
Japán jen: 154,10 jen/USD
Külpiaci jüan: 7,1271 jüan/USD
Kriptodevizák
Bitcoin: –0,3% → 106 566,26 USD
Ether: +1% → 3 638,41 USD
Kötvények
10 éves amerikai államkötvény hozam: 4,10% (változatlan)
Japán 10 éves hozam: +2 bázispont → 1,675%
Ausztrál 10 éves hozam: +1 bázispont → 4,35%
Nyersanyagok
WTI nyersolaj: –0,3% → 60,87 USD/hordó
Arany (spot): –0,3% → 3 988,85 USD/uncia