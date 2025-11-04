Sokkal hamarabb felvehetik Ukrajnát az Európai Unióba, mint korábban mondták: megjelent egy új dátum a csatlakozásról

Ukrajna jelenlegi célja az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások 2028 végéig történő befejezése. Az Európai Bizottság ambiciózusnak, de elérhetőnek tartja ezt a célt, különösen gyorsabb reformok esetén, bár hivatalos EU-források alapján a reális legkorábbi dátum 2030 lehet – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: AFP

Az Európai Bizottság (EB) csatlakozási folyamata során Ukrajna már teljesített a hat klaszterből három alapvető feltételt, és várhatóan az év végéig a további három klasztert is megnyitják. Ugyanakkor a jelentések komoly aggodalmakkal élnek az ukrajnai korrupció és a korrupcióellenes intézmények elleni nyomás miatt, ami akadályozhatja a haladást.

Magyarország jelenlegi vétója miatt az előrelépés lassú, de az Európai Bizottság reméli, hogy a tagállamok még az év végi EU-csúcson politikai támogatást adnak a folyamatnak.

A magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós tagságát

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, a jogállam és a kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.

A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.

A magyar mezőgazdasági szektor veszteséget szenvedhet el a közös agrárpolitika forrásainak elvesztése miatt, ráadásul nem ismerjük a háború utáni ország területének pontos méreteit, lakosságának számát, és a gazdaság állapotára vonatkozó adatok sem megbízhatók.

A kabinet azzal is érvel, hogy a Nyugat-Balkán országai jogosan lehetnek felháborodva a gyorsított eljárás miatt, miközben ezek az országok évek óta várnak a tagságra. Emellett a magyar kormány hangsúlyozza, hogy a döntés nem történhet az európai polgárok bevonása nélkül, és nem szabad a háborút az EU-ba hozni.