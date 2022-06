A Gyulahús Kft. 2013. február 1-jei indulás óta minden évben nyereséges, tavaly pedig rekordnagyságú eredményt könyvelhetett el – mondta sajtótájékoztatóján Gögényi Ernő, Gyula polgármestere. Mint kiemelte,

a Gyulára vonatkozó különböző kutatások évek óta azt mutatják, hogy az embereknek a városról a kolbász, a vár, és a várfürdő jut eszébe,

a Gyulahús ezért is nagy jelentőségű cég. A hazai húsipari vállalkozások között pedig azért is kuriózum, mert köztulajdonban van, a kft. üzletrészeit az önkormányzat birtokolja. Emlékeztetett arra, hogy a 2000-es években a cég nehéz helyzetbe került, az önkormányzat pedig a 2012-es felszámolás után hozta meg a döntést, hogy részt vállal az egyébként akkor 144 éves múlttal rendelkező társaság újjászervezésében.

A Gyulahús tavalyi gazdálkodásáról egyébként a cég beszámolójában az szerepel, hogy a polgármester által is említett rekordnyereség 656 millió forint, az árbevétel pedig 8,32 milliárd forint volt. Görgényi Ernő hangsúlyozta, hogy az eredményt a város nem veszi ki osztalékként, hanem például fejlesztésekre fordítja, amelyekre eddig 1,5 milliárd forint értékben került sor.

Fotó: KALLUS GYORGY

A polgármester beszélt arról is, hogy

az élelmiszerek piacán hamarosan nehéz helyzet alakulhat ki a kereskedelemben, de a pandémia idején azt tapasztalták, hogy a rövid ellátási lánc előnyt jelent.

Ebben bíznak most is, illetve abban, hogy hogy új fejlesztésű termékeikkel bővíthetik fogyasztóik körét is. Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezetője is azt emelte ki, hogy a cég 2013-as indulásakor prioritásként határozták meg a termékfejlesztést. Ennek eredményeként több termékük részesült nemzetközi és belföldi elismerésben, de – ahogyan az ügyvezető fogalmazott – a díjaknál is fontosabbak a fogyasztói visszajelzések, ezért komolyan veszik a piackutatásokból érkező véleményeket.

Ezek pedig a kolbászra és a májasra vonatkozóan is azt mutatják, hogy a Gyulaira, mint brandre nem modern termékként gondolnak a fogyasztók. Viszont ebben az esetben ez nem is baj, mert a magyar, a tradicionális és a minőségi jelzők mellett azt is hozzá társítják, hogy folyamatosan megújul – mondta Kovács Heléna, a Trend International Piackutató vezető kutatója. Felméréseikből azt is le lehet szűrni, hogy

többen vásárolnak diétás termékeket, mint amennyien ténylegesen valamilyen problémával rendelkeznek, ezért fontos a mentes termékek kínálatának bővítése.

Ugyancsak trend, hogy megnőtt az igény a csípős íz iránt, amire a Gyulahús vezetői saját példát is hoztak: a kölni Anuga kiállításon hat éve még a paprikamentes termékük volt a sláger, az utóbbi néhány alkalommal pedig már a csípős fogyott el először.