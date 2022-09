A Covid-járvány és az aszály okozta nehézségek ellenére született 2021-es, 300 milliárd forintot meghaladó agrárgép-beruházási és alkatrész-forgalmazási rekord után az idei első fél évben új csúcs született – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentéséből. Mindez jelzi, hogy a gazdálkodók nyitottak a modern technikai eszközök alkalmazására – tették hozzá.

Fotó: Kallus György / VG

A kihívások 2022-ben az orosz–ukrán háborúval és annak következményeivel csak szaporodtak, ennek ellenére a magyar gazdálkodók gépbeszerzési kedve töretlen. Már az első negyedév is jól indult, de igazán a következő három hónapban húzott bele az agrárgéppiac, így

az első fél évben minden eddiginél jobb eredmények születtek mind a mezőgazdasági gépek, mind az alkatrészek piacán.

A mezőgazdasági gépek és alkatrészek forgalma a 2021. első félévi 127 milliárd forinttal szemben 208 milliárd forintra nőtt.

Az AKI adatai szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 165,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2022 első fél évében a géppark frissítésére. Ez a forgalom 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. A gazdálkodók 42,5 milliárd forintot fordítottak alkatrészekre, ami 22 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. A további fejlesztéseket a versenyképesség fenntartása, az élelmiszer- és élelmezésbiztonság egyre szigorúbb követelményei, valamint az előttünk álló környezeti és klimatikus kihívások kényszerítik ki, mivel óriási szerepet kaphat a legkorszerűbb erő- és munkagépek használata, az öntözésfejlesztés felgyorsítása, továbbá a legfejlettebb digitális technológiák alkalmazásával a precíziós gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

A beruházásokat az elérhető támogatások is segítik, ám a gép- és alkatrészellátásban egyaránt folyamatos bizonytalanság tapasztalható, ami nehezíti a beruházások tervezését és a fejlesztéseket.

Az éven belüli többszöri gyártói áremelések és a szállítási határidők kiszámíthatatlansága okozza a legnagyobb problémát. A gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása érinti a gépgyártást, a szállítást, valamint az alkatrész-utánpótlást is. Ezt a bizonytalanságot az ukrajnai helyzet tovább nehezíti, a beruházásoknál nagyon előre kell gondolkodni.

A mezőgazdasági gépek piacának bővülésében nagy szerepe van a precíziós gazdálkodásra történő átállást segítő pályázatnak, nagyot nőtt a kereslet a precíziós gazdálkodás erőgépei, például a traktorok, kombájnok, permetezők, valamint a terv szerinti kijuttatásra képes munkaeszközök iránt. A magyar agrárium szereplői egyre inkább keresik a legmodernebb technológiákat, az új fejlesztésű technikai eszközöket. A tavalyi évben nyertes pályázatokkal sok termelő juthatott mezőgazdasági gépekhez, eszközökhöz.

A forgalom bővülésében nyilvánvalóan az áremelkedésnek is szerepe van. Az első negyedéves adatok értékelésekor erre emlékeztetett Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke is, kiemelve, hogy az árak legalább 15 százalékkal növekedtek, de az eladott darabszámok is bővülést mutattak.