Magyarország termálnagyhatalom, ráadásul ezeknek a forrásoknak a központja Csongrád-Csanád megye, tehát az üvegházakhoz szükséges energia gazdaságosan és fenntartható módon áll rendelkezésre – mondta Nagy István az Árpád-Agrár Zrt. és a Szentesi Paradicsom Kft. két új, egyenként 40 ezer négyzetméteres termesztő üvegházának átadásán. Tavaly az országban mintegy 80 ezer hektáron termesztettek zöldségféléket. Ebből 2132 hektárra becsülhető a takarás alatti termesztés területe, amely 71 százaléka a Dél-Alföldön található – tette hozzá.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A Vidékfejlesztési programon keresztül a kormány korábbiakban is támogatta a hajtatásos zöldségtermesztést. Több mint 17 milliárd forintot nyert el 118 pályázó csaknem 800 ezer négyzetméternyi üvegház és 465 ezer négyzetméter fóliaház építésére, korszerűsítésére – közölte a miniszter.

A hajtatásos zöldségtermesztés és a hűtőházi kapacitások, valamint az áruvá készítési rendszerek fejlesztését szolgáló, 2020-ban meghirdetett pályázatokon eddig 313 termelő nyert több mint 70 milliárd forint támogatást, amely révén várhatóan 38 ezer négyzetméternyi új hűtőház és 1,86 millió négyzetméter új növényházi felület létesül.

A kertészeti gépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázaton 2296 termelő részesült 27,16 milliárd forint támogatásban. A precíziós fejlesztések elősegítésére pedig eddig 2618 termelő számára ítéltek meg 193 milliárd forintot.

Nagy István kitért arra is, hogyaz agrárium vízgazdálkodási beruházásait segítő – a meghosszabbított határidő szerint 2023. június 30-án záruló – pályázaton az eddig meghozott támogatói döntések eredményeként 779 termelő részesült 52,5 milliárd forint támogatásban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hajtatásos termesztés fejlesztése továbbra is fontos cél, a kertészek a jövőben is számíthatnak például gépek, eszközök beszerzésének, növényházak, hűtőházak fejlesztésének támogatására.

Kiemelten fontos a mezőgazdasági üzemek energia-önellátásának növelése és az energiafüggőség csökkentése.

Az ország geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus energia hasznosításában rejlő potenciál kiaknázása, a többi közt az üvegházak fűtésére

– hangsúlyozta a politikus, kiemelve, az ilyen fejlesztéseknél a támogatási intenzitás akár 80 százalékáig növelhető.

Szentes térségében hatvan termálkút működik, amelyek jelentős részben kertészeti termesztőberendezések energiaellátását biztosítják a legmagasabb csúcstechnológiával – mondta el Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. A geotermikus energia hasznosítása Magyarországon a korai zöldségtermesztés kitörési pontja. A magyar kertészek helyzete felértékelődött, az energiaárak, illetve a szállítási költségek emelkedése miatt a holland, illetve a közel-keleti termelők elvesztették korábbi versenyelőnyüket. A korai paradicsom és a kaliforniai paprika termesztésének fokozásával növelhető lenne a magyar agrárexport – mondta az államtitkár.

Csikai Miklós, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a mezőgazdasági vállalkozás az elmúlt tíz évben csaknem 10 hektár korszerű növényházat épített 9,856 milliárd forintos beruházással, a fejlesztés mintegy harmadát fedezte uniós támogatás. A beruházásoknak köszönhetően a cég termesztőfelületeinek több mint 50 százalékban technikailag is megújult, ezzel a következő harminc évre háromszáz családnak biztosítanak stabil munkahelyet.

A legutóbbi – 2,838 milliárd költségű beruházás – során 40 ezer négyzetméteres új üvegház építése mellett korszerűsítették a cég szegvári telephelyén működő hűtőházakat, valamint befejeződött még egy 3 ezer négyzetméteres termesztőház rekonstrukciója. Régi üvegházakba 11 ezer hektáron magasnyomású párásítót telepítettek, hogy nyáron is minőségi paprikát tudjanak előállítani – tudatta a szakember.

Katona Magdolna, a Szentesi Paradicsom Kft. ügyvezetője elmondta, a 2,84 milliárd forintos beruházással – 50 százalékos támogatás mellett – 40 ezer négyzetméteres üvegházat építettek 2300 négyzetméteres csarnokkal, ahova 70 ezer tő paradicsomot ültettek. A termesztőház kiszolgálására 2100 méter mélységű, óránként 115-120 köbméter 85 Celsius-fokos termálvizet adó kutat fúrtak.