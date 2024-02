A Rögös túrót mint hagyományos különleges élelmiszert 2019-ben elismerte és felvette nyilvántartásába az – emlékeztetett közleményében a Tej Terméktanács. A szakmai szervezet pedig 2022 januárjában indított kétéves marketingkampányt a termék ismertségének növelése érdekében. Mint felhívták a figyelmet: a kutatás jelentőségét növeli, hogy az elmúlt két évben a tejágazatot kívülről érő gazdasági hatások a túrófogyasztást negatívan befolyásolták, hiszen a túró a tejtermék kategóriában az elsők között van azok közül, amelyek „könnyen kimaradnak a vásárlói kosárból”. A statisztikákban már az is meglátszik, ha húsvétkor vagy karácsonykor kevesebb túrós sütemény készül az otthonokban.

A fogyasztók Magyarországhoz kötik, de az egész Kárpát-medencében készülhet Rögös túró.

Fotó: Tej Terméktanács

A hivatalos adatok szerint 2023-ra 10 százaléknál nagyobb mértékben esett a túrók belföldön értékesített mennyisége, amit az előállítási költségek jelentős emelkedése indukált. Ugyanakkor minden második kilogramm tehéntúró immár az EU által is elismert Rögös túróként kerül értékesítésre. A kutatás alapján megállapítható, hogy a túróvásárlást az elmúlt egy évben is elsősorban az ártényezők és az akciók mozgatták. Jellemzően ott és akkor vásárolnak túrót a fogyasztók, ahol és amikor akciós. A márkahűség csak minimális mértékben jellemző, miközben jól érzékelhető a sajátmárkás termékek iránti nyitottság.

A terméktanács értékelése szerint a kutatási eredmények ugyan biztató jövőt mutatnak, de az elmúlt egy év fogyasztási tendenciái még a csökkenésről szólnak. A túrófogyasztók között még sokkal többen (36 százaléknyian) voltak azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy csökkent a fogyasztásuk az elmúlt egy évben, mint azok, akiknek nőtt (ez a csoport 15 százalékot tett ki), amit elsősorban a túró drágulásával indokoltak a vásárlók. Ugyanakkor

pozitív tendencia, hogy míg 2022-ben még minden második túróvásárló fogyasztáscsökkentésről számolt be, tavaly ezt már csak minden harmadik tette.

A jövőt pedig még optimistábban látják: korábban még minden harmadik vásárló úgy vélte, hogy csökkenni fog a fogyasztása a jövőben (és ezt a számok vissza is igazolták), most viszont már csak 12 százalék prognosztizált fogyasztáscsökkentést, miközben 16 százalék fogyasztásnövelést tervez. Ez pedig annak is köszönhető, hogy, figyelve az árakra, érzékelték a túró árának normalizálódását is.

A kampány kedvezően hatott a vásárlói tudatosságra, a Rögös túróval kapcsolatos ismeretekre, és a kommunikáció üzenete is jobban elérte a fogyasztókat. A Rögös túró elnevezés még inkább tudatosult, ismertsége erősen emelkedett, és sokkal többekben ébresztett pozitív gondolatokat. Magasra pozicionált termék a kategóriában, javultak a fogyasztói ismeretek abban a tekintetben, hogy miből készül, hol gyártják és hol kapható a Rögös túró. Leginkább a termék magyarságának érzete erősödött. Míg a 2022. évi beszélgetések során a nosztalgia és a gyermekkor volt a legdominánsabb érzet a Rögös túróval kapcsolatban, addig tavaly a „nagyon magyar”, „csak a miénk” érzéseket hívta elő leginkább. A számok is azt igazolták vissza, hogy a vásárlók úgy vélik, hogy a Rögös túró hungarikum, csak Magyarországon kapható és csak Magyarországon gyártják. Így az az információ, hogy gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében készül, sokaknak újdonságként szolgált.

A kutatás fontos témája volt a különböző minőségrendszerek ismertségének, valamint a Tej Terméktanács védjegyének, a Tejszív logó ismertségének vizsgálata is.

A Tejszív logóval a vásárlók többsége már találkozott, és kedvező jelentéstartalommal ruházták fel: magyar tejterméket jelez számukra, ezáltal bizalmat kelt bennük.

Az is kiderült az adatokból, hogy a vásárlók előnyben részesítik a magyar tejtermékeket. Természetesen nemcsak a magyar eredet alapján hozzák meg a döntést, hogy melyik tejtermék kerül a kosarukba, de minden megkülönböztető címke, logó és felirat közül annak értékelték a legmagasabbra a vásárlási döntés befolyásoló hatását, ha az jelenik meg egy terméken, hogy magyar.