Izgalmas időszakot él át a tejágazat és szakmaközi szervezete, a Tej Terméktanács is, amely az elmúlt fél évben új alapszabály alapján, új elnökséggel és három egyenrangú – a termelők, a feldolgozók és a kereskedők által adott – társelnök vezetésével működik – mondta az idén már tizenkettedik alkalommal megrendezett tejágazati konferencián Istvánfalvi Miklós, a terméktanács termelők által delegált társelnöke. Az új felállás még inkább rákényszeríti a termékpálya különböző szintjein működő szereplőket az egyeztetésekre – persze a versenytörvény adta kereteken belül – tette hozzá. Az elmúlt hónapokban megállt az árcsökkenés a nyerstejnél, és éppen most van a szerződéskötési időszak, amikor a piaci szereplők megpróbálják érvényesíteni érdekeiket.

Megállt az árcsökkenés a tehenészeteknél. Fotó: Shutterstock

Istvánfalvi beszélt arról is, hogy a feldolgozók a magyarországi nyers tej beltartalmára hivatkoznak akkor, amikor az uniós szinten alacsony felvásárlási árat indokolják. Szerinte a hazai termelőktől felvásárolt tej fehérje- és tejzsírtartalma is előrébb van az uniós rangsorban, mint a felvásárlási ár. Az utóbbi ugyanis az EU-n belül a 21–23., míg a fehérjében a 16–20., tejzsírban pedig a 19–20. helyezett. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy eltérően honorálják a beltartalmat, egy kiló tejzsírra például 655–2100 forint a kilónkénti kifizetések mértéke, míg tejfehérjénél 1000 és 2400 forint közötti.

Több feldolgozott termék kellene

A tejpiacon problémát jelent a csökkenő kereslet, amit az megugrása okoz, ez egyben európai trend is. A keresletiből kínálativá vált uniós piac mostanában „kezd kisimulni”.

A Tej Terméktanács azt szorgalmazná, hogy az itthoni keresleten túl keletkező tej ne nyers tejként, hanem feldolgozott termékként hagyja el az országot, de sajnos az utóbbi időben a nyerstej-export növekedése volt a jellemző.

Közben az elmúlt két évben mintegy 4 százalékkal csökkent a tejtermelés, ami egy tízéves növekvő periódus után következett be. Istvánfalvi reményei szerint ez a trend az árak stabilizálódása, illetve a szereplők együttműködése eredményeként fordulhat.

Az elmúlt időszakban csökkent a tejtermelés

Az elmúlt tíz hónapban a nyers tej ára 30 százalékkal csökkent, ami a feldolgozók átadási árában is megjelent. A 2,8 százalékos tejnél, illetve az 1,5 százalékos UHT-tejnél hasonló mértékű, 28-29 százalékos volt az ár mérséklődése, míg például a tehéntúrónál és a tejfölnél kisebb mértékű, 18-19 százalékos, a trappista sajtnál pedig nagyobb, 34 százalékos volt az átadási ár csökkenése. A polcárakban vegyes a kép, egyes láncoknál hasonló mértékű volt az árak csökkenése, a trappistánál pedig általában az átadási ár mérséklődésénél is nagyobb mértékű volt a fogyasztói ár lefaragása.

A tejtermelésben és -feldolgozásban is további költségemelkedések várhatók, amelyek például az útdíj növekedéséből, az EPR-ből vagy például a minimálbér-emelésből adódnak. Istvánfalvi szerint az utóbbi befolyásolja az összes többi bérkategória emelését is.

Ezeket a költségnövekedéseket kellene beépítenie az áraiba a tejágazatnak, de a magyar lakosság jelenlegi fizetőképességét tekintve erre nincs nagy esély

– mondta Istvánfalvi.

A társelnök az ágazati problémák között említette az importot. A behozatal fél évkor a félkemény sajtoknál volt különösen nagy mértékű, azóta azonban csökkent a nyomás. Gondot okoz az iskolatejprogram költségeinek növekedése is, amit pedig a kisfeldolgozók nem tudnak érvényesíteni az áraikban. Istvánfalvi szerint a kötelező akciózás piactorzító hatású, ezért le kellene állítani, a tejtermékek drágulását pedig további áfacsökkentésekkel lehetne tompítani.

Jövő héten ismét csörög a kassza

Idén október közepétől november végéig összesen 194 milliárd forint támogatási előleget fizettek ki 137 ezer ügyfélnek – mondta előadásában Vitárius Csaba, az Agrárminisztérium osztályvezetője. Ebből a legnagyobb tétel a 139,6 milliárd forintot kitevő, 135 ezer termelőnek juttatott alaptámogatás volt. Az előlegfizetésben a tejhasznú tehenek termeléshez kötött támogatása is érintett volt, ennek keretében 2,5 ezer termelő jutott 8,1 milliárd forinthoz.

Az osztályvezető elmondta, hogy átmeneti nemzeti tejtámogatás címén szeptemberben – még a tavalyi jogalapjuk után – 3600 tejtermelő kapott összesen 9,1 milliárd forintot, és a december 11-i héten kifizetnek további 8,2 milliárdot 2200 termelőnek, az idei jogalapjuk után.