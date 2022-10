A Használtautó.hu nemrég arról számolt be, hogy

a meghirdetett kocsik átlagára elérte a 4,62 millió forintot.

Intő jel lehet a használtautó-piacon az is, hogy miközben a 2022-es éves adatokat nézve a legtöbb autót hirdették meg a portálon, a keresések száma a legkisebb volt.

A szakértő szerint az új kocsik nem lesznek olcsóbbak, az újabb áremeléstől tartva így sokan fiatal használt autókat vehetnek

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A tendencia a következő: a legolcsóbb, 500 ezer forintig terjedő szegmens kínálata és kereslete folyamatosan csökken, ahogyan az 1 és 1,5 millió forintig autót eladásra kínálók és az ebben az árkategóriában vásárolni szándékozók köre is. A legtöbb potenciális vevő még mindig 1,5–3 millió forint között szűr, de az átlagárak mostanra sokkal magasabbak.

Várni kell a használt autók eladásával Egyre többen kívánnak megválni a kocsijuktól.

A VG által megkérdezett Tóth Péter, a Porsche Hungária Kft.-hez tartozó budaörsi Das Weltauto Centrum értékesítési igazgatója azzal kezdte, hogy az elmúlt hetek híreire reagálva, továbbá október beköszöntével

Hozzátette, a cégek döntési képességét nagyban befolyásolja a jelenlegi kamatkörnyezet, a magánszemélyek pedig leginkább a rezsiárak változásával vannak most elfoglalva, hogy ez milyen hatással lesz a pénztárcájukra.

Az a fajta hozzáállás, ami áprilisban, májusban volt jellemző, amikor a vevő szinte azonnal, próbaút nélkül aláírta szerződését, kitolódott, ez a folyamat mostanság hetekig eltarthat

– mondta Tóth, aki arról is beszélt, hogy még mindig vannak olyan ügyfeleik, akik gyorsan érvényesítik vásárlási szándékukat. A fiatal használt autókkal, az egy–másfél évesekkel kapcsolatban megjegyezte, irántuk továbbra is nagy a kereslet – náluk a legnagyobb igény a Golf- és Octavia-típusú személygépkocsikra mutatkozik. Kiemelte azt is, hogy egyre többen preferálják az automata váltót,

a zöld rendszámos, tölthető hibrid, valamint az elektromos autók iránti érdeklődés pedig töretlen,

míg a belsőégésű motorokban, hogy benzines vagy dízeles legyen, nincs egyetértés.

Én azzal számolok, hogy a mostani állapot néhány hétig fog tartani

– folytatta Tóth Péter, aki szerint az év vége felé a cégek általában elköltik, amit autóvásárlásra szántak. Úgy véli, a használtautó-piac malmára hajthatja az is a vizet, hogy az új kocsikra továbbra is viszonylag sokat kell várni. November–december első felében pedig annak ellenére erős érdeklődésre számít, hogy a finanszírozás a magas kamatok miatt ezúttal nem mindenki számára opció.

Az új autók nem lesznek olcsóbbak, így szerintem lesznek olyan ügyfeleink, akik már idén megvásárolják fiatal használt autójukat, attól tartva, hogy a január újabb áremelkedést hoz

– zárta gondolatait.