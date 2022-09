A GKI kereslet-előrejelző modellt készített a háztartások személygépkocsi-vásárlásainak becsléséhez. A modell a lakossági bizalmi index adataira épül (amelyek között gazdasági, pénzügyi, megtakarítási stb. várakozások szerepelnek).

Fotó: Laczkó Izabella

A Magyarországon elsőként forgalomba helyezett használt autók piaca volumenében több mint másfélszerese az új autók piacának. Ebben a szegmensben 2011 és 2018 között dinamikusan növekedtek az eladások, majd

a 2019-es 139,9 ezer autós majdnem rekordév után 2021-ben 116,9 ezer darabra esett az értékesítés.

Elsősorban Nyugat-Európában – de Magyarországon is – az új autók hiánya és áremelkedése következtében a lakosság jellemzően ritkábban cseréli autóját, illetve egy része új autó helyett fiatal használt autót vásárol. A használt autók esetében a kínálatot is rontotta, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is lassabban frissítették az autóflottájukat. Azok a cégek, amelyek korábban négy-öt éves korában lecserélték a flottába tartozó kocsikat, a jelenlegi globális helyzetben inkább öt-hat évig vagy még tovább futtatják a járműveket. Ezeknek a viszonylag fiatal autóknak a kiesése problémát okozott a használt kereskedéseknek: az új járművek mellett a használt autók szegmensében is szűkült a kínálat.

Az előbb részletezett jelenség nemcsak Magyarországon, hanem azokban az európai országokban is megfigyelhető, ahonnan nagy számban érkeztek használt autók a magyar utakra. Elsősorban Németországra és Olaszországra kell gondolni, ahol hasonló helyzet alakult ki, vagyis nem cserélődik a futó autóállomány, aki pedig vásárolni akar, az is megpróbál használtat venni.

2022 második negyedévében a használt autók eladása 5 százalékkal csökkent az előző negyedévhez viszonyítva, és ismét elmaradt a 30 ezres darabszámtól. Ellenben ha az előző év azonos időszakát vesszük alapul, 5 százalékos növekedést láthatunk. A modell eredményei szerint a második fél évben éves összehasonlításban mérséklődik a növekedés a használtautó-piacon, amely 2023 első negyedévében csökkenésre vált.

Mindezek mellett szakértők azt állítják, hogy most érdemes kivárni az autóvásárlással.

Az autógyártást az utóbbi időben egyebek között a globális csiphiány vetette vissza, ennek tovagyűrűző hatásai csúcsosodtak ki abban, hogy nem lehetett új autókat látni a szalonokban. Aki vásárolni akart, az akár több mint egyéves várakozási idővel is szembesülhetett. Azonban a Concorde privátbanki üzletfejlesztési igazgatója, Nagy Bertalan elmondta a VG Podcast vendégeként, hogy a csiphiány egyrészről megoldódni látszik, tehát visszatalálhatnak az új autók a kirakatokba. Ezzel együtt azonban a kereslet elmaradhat, hiszen a gazdasági környezet gyengülése együtt fog járni azzal, hogy a háztartások képtelenek lesznek beruházni a legdrágább használati cikkbe, az autóba. A kereslet és a kínlat ilyen irányú alakulása az árak lefelé mozgásához vezethet.