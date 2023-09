Megvan, hogy augusztusban melyik autómárkát szerették a legjobban a magyarok

Megtörte a Skoda hegemóniáját Magyarországon a Toyota, amely az eladásokat tekintve 1344 darab átadott új autóval végzett az élen az elmúlt hónapban. Az idén nagyot menő cseh konszernt végül a Suzukinak is sikerült megelőznie, így ezúttal be kellett érnie a harmadik hellyel. Tavaly ugyanilyenkor még a lélektani határnak számító tízezres darabszámot ostromolták az újautó-értékesítések itthon, idén viszont annak ellenére sem megy a szekér, hogy néhány márkánál még mindig nem szállították le a jóval korábban megrendelt modelleket, vagyis az értékesítési adatok tulajdonképpen nem is a jelenlegi helyzetet tükrözik.

2 órája | Szerző: N. P.

