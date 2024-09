Dízelbotrány: A volt Volkswagen-vezér is a bíróság elé került

Megkezdődtek kedden a Volkswagen egykori vezérigazgatójának, Martin Winterkornnak a tárgyalásai is a dízelbotrány ügyében. A Volkswagen 2015 szeptemberében bukott le a cég autóinak károsanyag-kibocsátását manipuláló szoftvereivel az Egyesült Államokban, ami világszerte több milliárd dollárnyi bírsággal és kártérítéssel járt és alaposan megtépázta a cég hírnevét is.

A dízelbotrány alatt Martin Winterkorn állt a Volkswagen élén / Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

Az egykori cégvezetőt most csalással, hamis tanúzással és a piacok manipulálásával vádolják Németországban. A 2015-ös botrány után több Volkswagen vezető ellen is vádat emeltek – többségük egyébként felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott –, köztük Winterkorn ellen is, ám az egykori cégvezető tárgyalását mindeddig egészségügyi okokra hivatkozva elhalasztották – idézi fel a Deutsche Welle.

A braunschweigi bíróság előtt a volt VW-vezérnek felelnie kell a vásárlók félrevezetése miatt, valamint azért is, mert a botrány kirobbanása utáni megszólalásai a befektetőket is becsapták. De arról is számot kell adnia, hogy a Bundestag 2017-es vizsgálata idején a vádak szerint hazudott a törvényhozóknak. A szövevényes ügy kiterjedését jelzi, hogy a vádirat több mint 600 oldalon sorolja Winterkorn feltételezett bűneit.

A dízelbotrány több millió autót érintett világszerte és a Volkswagen történetének egyik legnagyobb botránya volt. Winterkorn ellen egyébként az Egyesült Államokban is vádat emeltek. A tengerentúlon a vállalat és az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) közötti kapcsolattartásért felelős mérnök, aki igyekezett eltussolni a botrány kirobbanását, hétéves börtönbüntetést kapott.