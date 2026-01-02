Szenzációs meglepetésekkel szolgált a BYD friss, 2025-ös eredménybeszámolója

Az Origo arról számolt be, hogy a BYD teljesítette az éves értékesítési célkitűzését, és valószínűleg megelőzte a Teslát, így 2025-ben a világ legnagyobb elektromosjárműgyártó-jává vált – ezt a sikert azonban beárnyékolják a kínai autópiac kihívásokkal teli kilátásai az idei évre.

A BYD teljesítette éves értékesítési célkitűzését / Fotó: Vémi Zoltán

A sencseni székhelyű autógyártó

tavaly 4,6 millió járművet értékesített, ami 7,7 százalékos növekedés 2024-hez képest.

Ez összhangban áll a vállalat által szeptemberben kitűzött, csökkentett éves célkitűzéssel.

A Tesla ezzel szemben az előzetes információk szerint a negyedik negyedévben körülbelül 440 900 járművet adhatott el, ami 11 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest, a Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint.

A BYD számára rendkívül fontos a külpiacokon való eladások növekedése, ez 2025-ben elérte az 1,05 millió darabot. A vállalat célja, hogy 2026-ra ezt 1,5 millió és 1,6 millió darab közötti mennyiségre növelje.

A BYD sikeresebb lehet idén a konkurenciánál

Hozzá kell tenni, hogy a BYD és versenytársai egyre nagyobb nyomással néznek szembe az idei évben, mivel Kína csökkenti az elektromos járművek vásárlását támogató ösztönzők egy részét.

Kína első számú autógyártója számára egyre erősebb konkurenciát jelent emellett a Geely és a Xiaomi, amelyek új modelljei és gyors innovációi egyre népszerűbbek.

De az elemzők bíznak abban, hogy a BYD jobban átvészeli majd a kihívásokat, mint más gyártók. Ennek hátteréről itt olvashat bővebben.