Az idén is fontos feladatunk volt a koronavírus-járvány terjedését megelőző, biztonságos munkakörnyezet kialakítása és a folyamatos működés fenntartása, úgy, hogy közben nem kötünk kompromisszumot sem az ellátás szintjében, sem pedig a minőségében – mondta a VG érdeklődésére Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója. Úgy értékelt, hogy ezeket a célokat sikerrel teljesítették, a partnereik idén is számíthattak rájuk, gondoskodtak arról, hogy a piacon mindig legyen megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű sör. Ugyanakkor a szakember szerint

a vendéglátóhelyek április végéig tartó zárva tartása a piac egészéhez hasonlóan jelentős kiesést hozott a Borsodi Sörgyár számára is.

Bár az élelmiszer-kiskereskedelmi csatorna értékesítése növekedett, és az ügyvezető tájékoztatása szerint összességében jobb évet zárhatnak a tavalyinál, ezzel együtt idén még nem érik el a koronavírus-járvány előtti, 2019-es szintet az értékesített sör mennyiségében.

Fotó: Vajda János

A Borsodi Sörgyár tavaly sikerrel valósította meg az utóbbi évek legnagyobb beruházását, melynek köszönhetően a bőcsi üzem az anyacég, a Molson Coors egyik regionális termelési központjává vált – idézte fel Vuleta Zsolt. Amikor erről a lépésről döntés született, arról is a VG számolt be elsőként, miszerint a bővítés keretében tizenkétmillió eurós fejlesztéssel 18,8 millióról 2,5 millió hektoliterre növelik az éves kapacitást. Ez nem kevesebb mint 500 millió korsó sörnek felel meg, a projekt pedig mai árfolyamon a 4,4 milliárd forintot is meghaladja. Előbb a doboztöltő kapacitást fejlesztették, bővítették, majd a palacktöltő gépsort modernizálták. A befektetés legfőbb motivációja az volt, hogy az anyacég a Borsod megyei gyártóközpontból lássa el a cseh és a horvát piacot is a választékába tartozó egyes nemzetközi márkák dobozos változatával. Az ügyvezető előrebocsátotta, hogy a következő időszakban a regionális központ hatékony támogatása érdekében a logisztikai rendszerüket fejlesztik, emellett tovább dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a 2025-ig kitűzött fenntarthatósági céljaiknak.

Termékszinten továbbra is az az elsődleges célkitűzésünk, hogy választékunkkal megfeleljünk a fogyasztók folyamatosan alakuló elvárásainak – jelentette ki Vuleta Zsolt. Kifejtette, hogy tovább erősödik a minőségi termékek iránti igény, ennek megfelelően bővítik folyamatosan a portfóliót. Felidézte, hogy az idén mutatták be a Borsodi Meggy Ale és a Borsodi Gyömbér Ale söröket, illetve a számukra új kategóriába történő belépést jelentő Wai Moment hard seltzert, de jövőre további újdonságokkal készülnek. A termelést nehezítő körülmények mellett sem ment el szó nélkül a Borsodi Sörgyár első embere: elismerte, hogy az elmúlt időszakot átmeneti ellátási kihívások jellemezték mind a nyersanyagokat, mind pedig a csomagolóanyagokat tekintve, de a vállalat így is folyamatosan kiszolgálta partnereit, általuk pedig a hazai sörkedvelők igényeit.