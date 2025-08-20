Hatalmas beruházási program indul, ebből az egész ország fog meríteni: a következő tíz év legnagyobb projektjei – és a milliárdok

A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig az Orbán-kabinet. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi, és tartalmaz egy vaskos listát „1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz" címmel. A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni a dokumentumot, amelyben tízéves keretprogramba gyűjtötték össze a tervezett magyarországi beruházásokat.

A 71 oldalas dokumentumban feltüntetik, hogy

milyen fejlesztésről van szó,

mettől meddig kell megvalósulnia a beruházásnak,

és a fejlesztés becsült értékét is láthatjuk amellett, hogy a minisztériumok mellé rendelték a projekteket.

A közlönyben a jogi szaknyelv értelmezése után jól kivehető, hogy a miniszterelnök azt kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szükség esetén vizsgálják felül, hogy minden forrás rendelkezésre áll-e, és ha kell, „készítsen előterjesztést a kormány részére a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról”.

Lázár Jánost egyszer már megkérte Orbán Viktor, hogy tegyen rendet a beruházásoknál, most szeptember végéig van ideje eleget tenni a miniszterelnök kérésének ezen a területen

– derül ki szintén a határozatból.

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól – ezt láthatjuk végső határidőként a mellékletben is.

Beruházások lesznek – de mi ez?

Egy óriási, hosszú távú beruházási programról szóló tervet látunk, gazdasági szemmel pedig megnyugtató, hogy a benne foglaltak alapján a kormány már idén ténylegesen számol az állami forrásból megvalósuló beruházások felpörgésével, noha a büdzsében eleve jelentős összegeket különített el különböző infrastrukturális fejlesztésekre