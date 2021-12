2013 óta mutatja be a legkiválóbb magyar teljesítményeket az egész Kárpát-medencében a Highlights of Hungary, amelynek célja többek között az elismerés kultúrájának népszerűsítése. A kezdeményezés keretében ősszel tíz hazai és határon túl található iskolába vitte el a kiemelkedő eredményeket és a 11-12. évfolyamos diákoknak releváns történeteket a Highlights Roadshow.

Fotó: Highlights of Hungary

Oláh Zsanett ügyvezető igazgató azt mondta, a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy menő legyen highlightnak lenni, és bemutathassák azokat az embereket, akikre az egész ország büszke lehet. A földrajzilag is széles körű roadshow során három határon túli iskolába, Zentára, Révkomáromba és Gyergyószentmiklósra is ellátogattak.

Mindhárom helyszínen színtiszta magyar iskolába érkeztünk egy-egy olyan vendéggel, aki abból a városból indult, és ennek mindig különleges a varázsa, mindenhol ugyanaz a lelkesedés és csillogó szemű fiatalok vártak ránk. Gyergyószentmiklósra például Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company alapítója jött el, aki abban az iskolában tanult, így volt lehetőségünk arról is beszélni, milyen utat járt be

– árulta el az egyébként vajdasági Oláh Zsanett, aki több beszélgetés moderátoraként azt tapasztalta, hogy a gyerekeket az érdekelte leginkább a korábbi díjazottaktól és nagykövetektől, hogy honnan indultak, mit tennének másképp, mi volt a legnehezebb, hol képzelik el magukat tíz év múlva, így sikerült kidomborítani az útjukat kereső fiatalok számára a siker rögös mivoltát. A válaszok tekintetében később mindenkinek más és más jutott eszébe, például a kitartás, a bátorság és a kreativitás. Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, büszke arra, hogy tartalommal bíró sztárokkal tudtak elutazni az iskolákba, akik mögött van eredmény, tehát nem csupán „online hírességek”.

Felidézte, Fonyódra például Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázóval és Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat népszerű szóvivőjével érkeztek. Hozzátette, a hírességek büszkék a jelöltségükre vagy nagyköveti szerepükre, önazonosan képviselik az ügyet, így hiába elfoglaltak mindannyian, rugalmasan állnak a programok szervezéséhez.

A Highlights of Hungary idei versenyére közel 100 ajánlás érkezett, közülük sok fel is került a nagykövetek 50-es listájára, amely januárban lesz nyilvános, a díjátadót pedig február végén rendezik meg – tavaly az online gála 2 millió embert ért el, de mindenki abban bízik, hogy a következőket már hagyományos módon lehet megtartani. Oláh Zsanett azt mondta, izgalmas és boldog este volt a nagyköveti elvonulás, amikor véglegesítették a listát, amely rendkívül színes lett, és új trendek is megjelentek rajta a legapróbb ügyektől a legnagyobbakig.

Fotó: Highlights of Hungary

A nagyköveti díj nyertesét hosszabb vita után szavazták meg, hiszen rendkívül erős mezőnyből kellett választaniuk. A nagyköveti és közönségdíjhoz egyébként az elismerés mellé 2-2 millió forint is jár, legutóbb 60 ezer szavazat érkezett a jelöltekre.

A kezdeményezés életében egy léptékváltás indult el, amelynek hála ez mára már nem „csak” egy díjátadó, hanem egy egész évad, a szervezők folyamatosan bővítik a tevékenységi körüket, ezzel növelve a díj mellett az ügy jelentőségét is. Oláh Zsanett kiemelte, édesanyaként azt gondolja, fontos, hogy példaképeket mutathassanak meg testközelből a következő generációnak. A jövőt illetően a tervek között szerepel egy kiadvány elkészítése, amelyben bemutatják a legkiválóbb teljesítményeket, valamint szeretnének a Roadshow keretében minél több vidéki és határon túli városban megjelenni, a középiskolák mellett egyetemekre is ellátogatni.

Fotó: Highlights of Hungary