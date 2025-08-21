Keleti nyitás: tovább mélyül az orosz-indiai szövetség – Putyin még idén Újdelhibe utazhat

Újabb magas szintű orosz–indiai egyeztetés zajlott csütörtökön Moszkvában. Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Szubramanjam Dzsaisankar indiai külügyminisztert, amivel ismét jelezte, hogy a Nyugat elszigetelési kísérletei közepette Oroszország a keleti partnerségekre épít.

A Kremlben lezajlott találkozón Putyin és Dzsaisankar külügyminiszter az orosz–indiai kétoldalú kapcsolatok bővítéséről tárgyalt, és várható, hogy az év hátralévő részében újabb lépések jönnek / Fotó: AFP

A találkozón a Kreml tájékoztatása szerint több kulcsfontosságú orosz tisztségviselő is jelen volt, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter és Gyenyis Manturov miniszterelnök-helyettes. A delegáció tagja volt Vinaj Kumar, India moszkvai nagykövete is, ami jelzi, hogy a felek a teljes kétoldalú kapcsolatrendszert érintő kérdéseket vitatták meg.

Az egyeztetés közvetlenül azután történt, hogy Putyin hétfőn telefonon tárgyalt Narendra Modi indiai kormányfővel.

A beszélgetés során a két vezető a stratégiai partnerség bővítéséről egyeztetett, és az orosz elnök beszámolt az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó eredményeiről is.

Az utóbbi hetekben fokozódott a diplomáciai forgalom a két ország között: augusztus elején Putyin Adzsit Dovalt, Modi nemzetbiztonsági tanácsadóját is fogadta a Kremlben. A csütörtöki találkozón Lavrov megerősítette, hogy Putyin még az idén Indiába látogat, ami újabb jelzés, hogy Moszkva hosszú távon is stratégiai partnerként számol Újdelhivel.

Tovább bővülhet az orosz–indiai szövetség

India Oroszország számára ma kulcsfontosságú gazdasági és politikai támasz. A felek közötti olaj- és fegyverkereskedelem rekordokat dönt, és Újdelhi a nyugati szankciók közepette is fenntartja kapcsolatait Moszkvával.

Putyin mostani gesztusa egyértelműen azt mutatja: a kétoldalú együttműködés tovább erősödik, és a közeljövőben akár újabb nagyszabású projektek indulhatnak el.