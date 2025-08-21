Deviza
EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.11% EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szankciók Oroszország ellen
Kreml (Moszkva)
újdelhi
Vlagyimir Putyin
India
orosz olaj

Keleti nyitás: tovább mélyül az orosz-indiai szövetség – Putyin még idén Újdelhibe utazhat

India egyre fontosabb szövetségese Oroszországnak a nyugati szankciók közepette. A Kremlben lezajlott találkozón Putyin és Dzsaisankar külügyminiszter az orosz–indiai kétoldalú kapcsolatok bővítéséről tárgyalt, és várható, hogy az év hátralévő részében újabb lépések jönnek.
VG/MTI
2025.08.21., 18:51

Újabb magas szintű orosz–indiai egyeztetés zajlott csütörtökön Moszkvában. Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Szubramanjam Dzsaisankar indiai külügyminisztert, amivel ismét jelezte, hogy a Nyugat elszigetelési kísérletei közepette Oroszország a keleti partnerségekre épít.

orosz-indiai
A Kremlben lezajlott találkozón Putyin és Dzsaisankar külügyminiszter az orosz–indiai kétoldalú kapcsolatok bővítéséről tárgyalt, és várható, hogy az év hátralévő részében újabb lépések jönnek / Fotó: AFP

A találkozón a Kreml tájékoztatása szerint több kulcsfontosságú orosz tisztségviselő is jelen volt, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter és Gyenyis Manturov miniszterelnök-helyettes. A delegáció tagja volt Vinaj Kumar, India moszkvai nagykövete is, ami jelzi, hogy a felek a teljes kétoldalú kapcsolatrendszert érintő kérdéseket vitatták meg.

Az egyeztetés közvetlenül azután történt, hogy Putyin hétfőn telefonon tárgyalt Narendra Modi indiai kormányfővel. 

A beszélgetés során a két vezető a stratégiai partnerség bővítéséről egyeztetett, és az orosz elnök beszámolt az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó eredményeiről is.

Az utóbbi hetekben fokozódott a diplomáciai forgalom a két ország között: augusztus elején Putyin Adzsit Dovalt, Modi nemzetbiztonsági tanácsadóját is fogadta a Kremlben. A csütörtöki találkozón Lavrov megerősítette, hogy Putyin még az idén Indiába látogat, ami újabb jelzés, hogy Moszkva hosszú távon is stratégiai partnerként számol Újdelhivel.

Tovább bővülhet az orosz–indiai szövetség

India Oroszország számára ma kulcsfontosságú gazdasági és politikai támasz. A felek közötti olaj- és fegyverkereskedelem rekordokat dönt, és Újdelhi a nyugati szankciók közepette is fenntartja kapcsolatait Moszkvával.

Putyin mostani gesztusa egyértelműen azt mutatja: a kétoldalú együttműködés tovább erősödik, és a közeljövőben akár újabb nagyszabású projektek indulhatnak el.

India már Trump keménykedése előtt visszavett az orosz olajból

Az ázsiai ország a monszun és a diszkont csökkenése miatt vásárolt kevesebbet. Az orosz olaj így is az indiai import harmadát adta.

 

Világrend

Világrend
649 cikk

 

Világrend

Világrend
649 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Kreml (Moszkva)

Keleti nyitás: tovább mélyül az orosz-indiai szövetség – Putyin még idén Újdelhibe utazhat

India egyre fontosabb szövetségese Oroszországnak a nyugati szankciók közepette.
2 perc
Beszerzésimenedzser-index

Újra erőre kap az Egyesült Államok: Trump stratégiája óriási növekedést hozott augusztusban – az adatok magukért beszélnek

A háttérben azonban erősödő árnyomás és kereskedelmi bizonytalanságok húzódnak.
2 perc
Washington

Hiába közeleg a béke, Brüsszel tovább növelné a feszültségeket: európai katonákkal árasztaná el Ukrajnát – csak nincs miből

Brüsszel újabb illúziót kerget, amely könnyen katasztrófába torkollhat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu