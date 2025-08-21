Deviza
Újra erőre kap az Egyesült Államok: Trump stratégiája óriási növekedést hozott augusztusban – az adatok magukért beszélnek

A háttérben azonban erősödő árnyomás és kereskedelmi bizonytalanságok húzódnak. Az amerikai gazdaság lendülete augusztusban felgyorsult, a feldolgozóipar hároméves csúcsra ugrott, a szolgáltatások pedig tartják a növekedést.
VG/MTI
2025.08.21., 17:42

Az S&P Global Market Intelligence friss adatai szerint az amerikai gazdaság aktivitását mérő kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) 55,4 pontra emelkedett augusztusban, ami az elmúlt nyolc hónap legmagasabb értéke. Júliusban még 55,1 ponton állt a mutató, vagyis a gazdasági lendület tovább erősödött.

Az amerikai gazdaság lendülete augusztusban felgyorsult, a feldolgozóipar hároméves csúcsra ugrott, a szolgáltatások pedig tartják a növekedést / Fotó: AFP

Nyolchavi csúcson az amerikai gazdasági növekedés

A közlemény szerint a feldolgozóipari BMI 53,3 pontra ugrott, ami 39 havi, vagyis több mint hároméves csúcsot jelent. Júliusban még zsugorodást mutatott a szektor 49,8 ponttal, így az augusztusi fordulat különösen figyelemreméltó. A szolgáltatóipar ugyan némileg gyengült, 55,4 pontot ért el a júliusi 55,7 után, de így is a növekedési tartományban maradt, sorozatban immár 31. hónapja.

A felmérés szerint az értékesítési árak az Egyesült Államokban három éve nem látott ütemben emelkedtek, miközben a munkaerő-felvétel is felpörgött. A munkahelyteremtés augusztusban az utóbbi három év egyik leggyorsabb ütemét érte el. Bár az üzleti bizalom javult, továbbra is elmarad az év eleji szintektől, főként a vámokkal és kormányzati politikai döntésekkel kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Chris Williamson, az S&P Global vezető közgazdásza szerint

a mostani adatok 2,5 százalékos éves GDP-növekedést vetítenek előre a harmadik negyedévben, szemben az első fél évben látott 1,3 százalékos átlagos ütemmel.

A kép tehát kettős: az amerikai gazdaság egyre erősebben pörög, ugyanakkor a háttérben az inflációs nyomás és a kereskedelmi politikai kockázatok továbbra is érezhetően jelen vannak. A következő hónapokban az lesz a kulcskérdés, hogy a Fed miként reagál a gyorsuló növekedés és az erősödő árnyomás kettősére.

Elismerve Donald Trump gazdaságpolitikáját, megerősítette Amerika hitelminősítését az S&P

Az S&P Global megerősítette az Egyesült Államok AA+ állami hitelminősítését, hangsúlyozva, hogy a Donald Trump vámintézkedéseiből származó bevételek ellensúlyozhatják az új adócsökkentések és költekezések okozta hiányt. Bár a vámból származó bevételek júliusban 21 milliárd dollárral nőttek, a költségvetési deficit így is 291 milliárd dollárra emelkedett.

 

