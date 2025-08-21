A Thoma Bravo újabb nagy skalpra tesz szert – bekebelezi a Dayforce-t

Idén már a második tízmilliárd dollár feletti cégfelvásárlását szervezi az amerikai Thoma Bravo magántőke-társaság, amely a Dayforce nevű, humánerőforrás-kezelő szoftvereket fejlesztő társaságot szemelte ki magának. Csütörtökön kiadott közleményük szerint az ügylet a finiséhez közeledik, a Thoma Bravo 70 dollárt fizet részvényenként, ezzel 12,3 milliárd dollárra értékeli a Dayforce-t, beszámítva annak adósságát is.

A Dayforce nagy névnek számít a HRM-szektorban / Fotó: Zuma Press

Ajánlata 32 százalékos prémiumot tartalmaz a Dayforce múlt pénteki tőzsdei záróárához képest, a Bloomberg akkor szellőztette meg a felek közötti tárgyalások hírét. Azóta a kurzus 29 százalékot ugrott, úgyhogy a későn ébredők már legfeljebb a morzsákat csipegethetik fel a parkettről. A mai tőzsdenyitás előtt ez meg is történt, azt árfolyam elérte a Thoma Bravo által megajánlott 70 dollárt.

A Dayforce széles ügyfélkörrel rendelkezik

Honlapja szerint a Dayforce olyan szoftvereket kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak

a toborzás,

a bérszámfejtés

és az alkalmazottak karrierfejlesztésének kezelésében.

Ügyfelei között egészségügyi, kiskereskedelmi, vendéglátóipari és pénzügyi szolgáltató vállalatok találhatók. Bár a Dayforce-nak az évek során sikerült növelnie a bevételeit és javítania a jövedelmezőségét, az utóbbi időben számos nehézséggel küzd, így könnyű felvásárlási célponttá vált.

Tavalyi 1,76 milliárd dolláros bevétele 16 százalékkal magasabb ugyan az egy évvel korábbinál, de adózott nyeresége eközben 66 százalékkal, 18,1 millió dollárra olvadt a MarketScreener adatai szerint. Azaz száz befolyt dollárból alig több mint egy dollár maradt meg nyereség formájában.

A New York-i tőzsdére 2018-ban bevezetett cég egészen tavalyig Ceridian HCM Holding néven volt ismert, akkor keresztelték át Dayforce-ra. Tulajdonosai között olyan befektető társaságok vannak, mint a T. Rowe Price International, a Capital Research & Management, a Vanguard, az Edgepoint Investment és a BlackRock.

Aktív volt a Thoma Bravo a felvásárlási piacon

A Thoma Bravo részéről Holden Spaht ügyvezető méltatta a Dayforce erényeit, szerinte annak differenciált platformja, globális mérete és világszínvonalú csapata jó pozícióba helyezi a vállalatot ahhoz, hogy megfeleljen a munkáltatók és az alkalmazottak növekvő és változó igényeinek. Spaht hozzátette, hogy jelentős és könnyen kiaknázható növekedési potenciált látnak a Dayforce-ban.