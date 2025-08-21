Nukleáris fegyver fejlesztésébe kezdett Fehéroroszország – ezek a NATO-tagállamok retteghetnek

Fehéroroszország vizsgálja, miként bővítheti rakétagyártását, beleértve azt is, hogy lehetséges-e atomtöltet indítására képessé tenni Polonez típusú rakétavetőit – jelentette be csütörtökön az ország biztonsági tanácsának vezetője.

Atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejleszthet Fehéroroszország / Fotó: Viktor Pazemin / Northfoto

Az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyeket Moszkva ellenőriz. Fehéroroszország korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.

Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Fehéroroszországot, csütörtökön egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Úgy fogalmazott: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti Fehéroroszországot, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.

Fehéroroszország felvértezné magát nukleáris fegyverrel

Aljakszandr Volfovics, a biztonsági tanács vezetője szerint a Polonez ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni. A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer.

Minszk azt is vizsgálja, miként hasznosíthatná az orosz fejlesztésű Oresnyik hiperszonikus rakéta technológiáját egy közös programban. A fehérorosz védelmi miniszter múlt héten bejelentette, hogy a közelgő közös hadgyakorlaton az Oresnyik is szerepet kap. „Katonai erőnk és védelmi képességeink növelése kulcsfontosságú” – emelte ki Volfovics.