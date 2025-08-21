Az évszázad üzletére készül a Boeing: gigantikus szerződést írhat alá Kínával – szinte felfoghatatlan, mennyi új repülőgépet vásárolna Peking

A Boeing egyre közelebb kerül ahhoz, hogy véglegesítse a Kínával kötendő, akár 500 repülőgép eladásáról szóló megállapodást. Ha sikerülne tető alá hozni, akkor a tranzakció véget vetne a 2017-ben, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt kezdődött értékesítési szünetnek.

Kína akár 500 új Boeing repülőgépet is vehet / Fotó: Shutterstock

A Bloombergnek nyilatkozó források szerint a két fél még mindig tárgyal a komplex repülőgép-eladás feltételeiről, beleértve a repülőgépek típusait és mennyiségét, valamint a szállítási ütemtervet. A Kína számára évek óta készülő óriási értékesítési csomag sorsa nagyban függ attól, hogy a két országnak sikerül-e rendeznie a kereskedelmi ellentéteket. Ha nem, akkor még meghiúsulhat az ügylet.

A kínai illetékesek már tárgyalásokat folytatnak a hazai légitársaságokkal arról, hogy hány Boeing repülőgépre lesz szükségük a közeljövőben. A megrendelés méreteit tekintve hasonló lesz, mint az az 500 repülőgépes tranzakció, amelyet Kína sajtóhírek szerint az francia Airbusszal kötött, de még szintén nem jelentették be hivatalosan.

A vámháborútól is függ a gigantikus gépvásárlás

A Boeing megrendelése várhatóan egy nagyobb kereskedelmi megállapodás központi eleme lesz, amely Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök számára is előnyös lesz, és amely a két ország között húzódó kereskedelmi feszültségek lezárását hozhatja.

Kína és az Amerikai Egyesült Államok már 2023-ban is közel álltak egy hasonló bejelentéshez,

azonban az akkori elnök, Joe Biden és Hszi Csin-ping végül nem tudott megállapodni,

és a repülőgép-eladás megkötése nélkül távoztak a San Franciscó-i csúcstalálkozóról.

A Boeing egyelőre nem volt hajlandó kommentálni a lehetséges megállapodásról szóló híreket. A világ egyik legnagyobb repülőgép-gyártójának megrendelései jelentős szerepet játszanak az amerikai diplomáciában, mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba. A Washingtonnal tárgyaló országok előszeretettel kötöttek megállapodásokat új repülőgépek beszerzésére, hogy ezzel is csökkentsék a Trump által hangoztatott kereskedelmi egyensúlytalanságukat az Egyesült Államokkal szemben.