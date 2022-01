Öt év alatt majdnem megduplázta árbevételét és a két járványévben is töretlen növekedést ért el a célgépeket, egyedi gépeket és komplett szerelősorokat kínáló, nemesvámosi székhelyű Vesz-Mont 2000. Szereléstechnikai és Gépipari Kft. A vállalatot két olyan világtrend repíti, amelyek már a pandémia előtt is léteztek, és a járvány csak felerősíti őket:

az ipar növekvő igénye a hatékonyság növelésére, és az autógyártás átalakulása.

A növekedésünk kulcsa – mondta Zentai Tibor ügyvezető a VG-nek –, hogy az automatizálás a pandémia ellenére is dinamikusan fejlődő terület, és nem kell sokat kutatni az olyan partnerek után, akik robotizálással, hatékonyabb gépesítéssel növelnék a kapacitásukat és a hatékonyságukat. A Vesz-Mont, amely 1999-ben kétszemélyes garázscégként indult, 2016-ra már a 4,26 milliárd forintos árbevételig jutott, 2020-ra 7,41 milliárdig, majd erre tavaly még rá tudtak tenni mintegy 10 százalékot.

Fotó: Vesz-Mont 2000. Szereléstechnikai és Gépipari Kft.

A cég árbevételének mintegy harminc százaléka külföldről származik, Romániába, Mexikóba, Argentínába és Németországba exportálnak.

Itthon se nehéz megrendeléseket szerezni, hiszen a magyar autóipar, kiterjedt beszállítói körével, igényli az új technológiákat, és ezt a folyamatot gyorsítja, hogy az átállás az elektromos autók gyártására új megoldásokat követel. A Vesz-Mont termékeinek 80 százalékát már az e-autógyártás számára értékesítik, és bár az elmúlt években a járműipar bővülését rengeteg probléma akadályozta, ez az új terület hatalmas lehetőségeket kínál a versenyképes gépbeszállítók számára.

Miközben vásárlóit a Veszprém megyei vállalat a hatékony működéshez segíti, a cég számai jól tükrözik, hogy ezt a feladatot maguk is elvégezték: miközben a létszám 2021 novemberéig öt év alatt 147-ről 181-re emelkedett, ennél sokkal gyorsabb ütemben nőtt, csaknem a duplájára az árbevétel. Bizonyos üzemméreten felül a folyamatos törekvés az ésszerűsítésre kötelező feladattá válik – mondta a cégvezető –, a számukra ez a száz fő elérése környékén vált nagyon világossá.

Ma átgondolt, automatizált irányítási rendszerrel működnek,

megoldották, hogy a gyártott gépek részegységei mind házon belül készüljenek, létrehoztak egy nagy kapacitású, modern forgácsolóüzemet, és mindennek köszönhetően 15 megmunkáló központot tudnak működtetni három műszakban.

További költségcsökkentést eredményez, hogy a következő években több egységet bővítenek és a központi telephelyre viszik a most külön működő lemeztechnológiai egységet. A vállalat egyre nagyobb megrendelések teljesítésére képes, és a bővüléshez igyekeznek gondoskodni a megfelelő képzettségű munkaerő biztosításáról is. A mérnöki állományt is szeretnénk fejleszteni – a dolgozóink majdnem 50 százaléka mérnök –, ezért komoly együttműködést alakítottunk ki a Pannon Egyetemmel, hogy minél több diák már ott elsajátíthassa a számunkra hasznos know-howt – mondta a cégvezető.