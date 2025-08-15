Figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút: forgalomkorlátozás lesz az M0 tömött szakaszán – sokáig fog tartani

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei hézagkiöntési és burkolat javítási munkálatokat végeznek 2025. 08. 18-tól 2025. 09. 30-ig éjszakánként 21:00 óra és reggel 6:00 óra között az M0-s autóúton a 12+200-17+000 km szelvények között, az M1 autópálya irányából az M3 autópálya irányába vezető oldalon.
A munkálatok mobil terelés formájában valósulnak meg,
a tereléseknél 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.
A munkavégzés során 2, illetve 1 sávon lehet majd közlekedni.
