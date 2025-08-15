Így uralja le az ukrán baromfi Európát: Von der Leyen jobban szereti a kijevi csirkét, pedig GMO-s tápon hízik

Az ukrán baromfiipar terjeszkedésének zászlóshajója a kenyérgyárból (Mironivsky Hliboproduct: Myrinovsky Kenyérgyár, MHP) Ukrajna nemzetközileg jegyzett meghatározó baromfiipari szereplőjévé avanzsált MHP. Juri Koszjuk, a cég tulajdonosa a hazai piaccal szemben egyértelműen Európában látja a növekedés kulcsát, ahol középtávon belpiaci szereplővé kíván válni.

Szédítő tempóban terjeszkedik az ukrán baromfiipar Európában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez az attitűd részéről teljesen érthető – egyrészt azért, mert gyárainak mintegy 30 százaléka az oroszok által elfoglalt területeken van, másrészt pedig azért, mert az otthoni fogyasztói létszám – részben az évtizedek óta tartó nagymértékű kivándorlás, részben pedig a háború okozta sajnálatos emberveszteségek miatt drasztikus csökkenést mutat.

Nullaszázalékos vám mellett jól fizet az európai piac

Az európai piac első számú vonzerejét az ukrán élelmiszeripari vállalkozások számára többnyire a vámmentes export lehetősége jelenti. Erre ugyan már a tízes években is volt számos példa, a kapuk azonban a háború kitörését követően nyíltak igazán szélesre. Ennek hatása az ukrán baromfi-behozatal ugrásszerű növekedésében is jól tetten érhető.

A háború előtt az EU-ba irányuló baromfiexport kevesebb, mint 5 millió dollár értékű volt,

2022-ben, vagyis a háború kitörésének évében már az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége (UAC) adatai szerint is elérte a 43 millió dollárt.

2024 első negyedévében további 35 százalékos növekedést mutatott,

a maximális éves prognózis pedig 220 millió dollár volt.

Ez pedig azt jelentette, hogy ez a szegmens produkálta a legnagyobb növekedést az unióba irányuló ukrán agrárexporton belül. Úgy tűnt, hogy a gazdatüntetések – különösen a lengyel gazdák erőteljes fellépése –, gátat szabhat a dinamikus expanziónak. Ám a remények nem teljesen váltak valóra. Az engedéllyel rendelkező ukrán vállalatok száma ugyanis 2025-ben is bővült,

a korábbi vámmentes kvótát pedig újabb 30 ezer tonnával fejelte meg Ursula von der Leyen és csapata.

Terjeszkedik az ukrán baromfiipar

Az MHP nagyon hamar meglátta a további piacszerzés lehetőségét is, és a vámmentesség költségelőnyeként jelentkező többletforrásaikat befektetve, idejekorán cégfelvásárlásba kezdtek az unió országaiban.

Évek óta jelen van Szlovákiában, érdekeltséget szerzett Horvátországban,

gyárat készül építeni Szerbiában,

Szlovéniában pedig felvásárolták a Perutnina Ptujt, amivel több országban is jelen van, s

ami üzemeiben az MHP saját becslése szerint is 11 százalékos növekedést felmutatva 38,5 ezer tonnára tornászta fel a termelést, míg

otthoni gyárai 10 százalékkal kevesebb árut, vagyis nem egészen 168 ezer tonnányi baromfihúst állítottak elő a tavalyi év utolsó negyedévében.

A nagy spanyol bevásárlás

Az ukrán cég legújabb szerzeménye a Spanyolország második legnagyobb iparági szereplőjének számító Group UVESA baromfi- és hústermelő konglomerátum, amelynek 92 százalékos tulajdoni hányadát sikerült megszereznie, az üzletre Ursula von der Leyenék is áldásukat adták.