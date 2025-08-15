Deviza
Egyszerre kiderült a kijózanító igazság a kínai gazdaságról: ez arcul csapta a világot – nagyon sötét jövő látszik

Kínában lassult az ipari termelés és mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom növekedése, nőtt a munkanélküliség júliusban.
VG/MTI
2025.08.15, 09:09
Frissítve: 2025.08.15, 10:33

Kínában lassult az ipari termelés és mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom növekedése júliusban éves szinten, miközben nőtt a munkanélküliség júniussal összevetve a kínai statisztikai hivatal pénteki jelentés szerint.

Kínában lassult az ipari termelés és mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom növekedése /Fotó: Xinhua /  AFP

Júniusban 5,7 százalékra, tavaly november óta legkisebb ütemre lassult az ipari termelés éves növekedése a júniusi 6,8 százalékról. Szakértők az ipari termelés növekedésének mérsékeltebb lassulására, 6 százalékos bővülésre számítottak. 

Egyebek között a feldolgozóiparban 6,2 százalékra mérséklődött a termelés növekedése júliusban a júniusi 7,4 százalék után. A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 35 jelzett növekedést.

Az ipari termelés havi szinten 0,4 százalékkal nőtt júliusban. Az idei első hét hónapban a termelés 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a hathavi 6,4 százalék után. Tavaly az ipari termelés 5,8 százalékkal nőtt Kínában.

A kínai kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal nőtt a múlt hónapban éves összevetésben, ami lassulás a júniusi éves 4,8 százalékos emelkedés után, de így is már a 29. egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést. 

A szakértők kevésbé lassuló, 4,6 százalékos éves növekedést vártak júliusra. Az idei első hét hónapban a kiskereskedelmi forgalom 3,84 százalékkal nőtt a hathavi 4,02 százalékot követően. Tavaly 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom Kínában.

Ugyancsak pénteken ismertette 

a kínai statisztikai hivatal, hogy júliusban 5,2 százalék volt a munkanélküliség. Ez meghaladta a júniusi 5 százalékot és felülmúlta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 5,1 százalékot. 

Tavaly az átlagos munkanélküliségi ráta 5,1 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 5,2 százalékkal.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az amerikai és a kínai fél folytatja az egyeztetést a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, és tervezik a két elnök találkozóját is, de elemzők szerint még nagyon hosszú és nehéz út vezet a megállapodáshoz. 

Donald Trump egyik fő feltétele várhatóan ismét az Egyesült Államokból származó agrárimport növelése lesz, de az egyik legfontosabb területen, a szójababnál a brazilok már teljesen kiszorították az amerikai gazdákat a kereskedelmi háború következtében.

