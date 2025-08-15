Hirtelen kilőtt a csipgyártó árfolyama: nagy üzlet készül a háttérben

Kilőtt az Intel árfolyama miután felmerült, hogy az amerikai kormány is tulajdonrészt szerez a csipgyártóban. A bajba jutott vállalat részvényei 7 százalékot erősödtek csütörtökön a hírek felröppenése után.
Az elképzelés azután fogalmazódott meg, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott Lip-Bu Tan Intel vezérigazgatóval a héten, ugyanakkor sajtóhírek szerint a részletek kidolgozása még folyamatban van és a tranzakció létrejötte sem biztos. A Financial Times összefoglalója szerint a felvetés rámutat, hogy
a Trump-adminisztráció a gazdaságba való állami beavatkozást nem veti el, miután az amerikai kormány korábban már az U.S. Steelben is aranyrészvényt szerzett.
Az amerikai kormány tulajdonszerzése azután merült fel, hogy a csipszektor más szereplői, például az AMD és az Nvidia a kínai piachoz való hozzáférésért cserébe vállalata, hogy ottani bevétele 15 százalékát adóként befizeti az amerikai államkincstárba.
Kush Desai Fehér Ház-szóvivő ugyanakkor azt mondta el, hogy a lehetséges ügyletekről szóló híreket mindaddig érdemes puszta spekulációként kezelni, amíg azokról nem születik hivatalos bejelentés.
A tranzakció fontos eleme lehet Trump azon vágya is, hogy a vállalat újraindítsa az Ohio államban található üzemét.
2022-ben az Intel még arról beszélt, hogy a gyár a legnagyobb félvezetőgyártó helyszín lehet a világon, de a határidő folyamatosan kitolódott, miközben a termelés felpörgetésére fogadó Pat Gelsinger cégvezetőt az igazgatótanács menesztette.
Lip-Bu Tan irányítása alatt az Intel elbocsátásokba és költségcsökkentésbe kezdett és a vállalat többek között a lengyelországi és németországi üzemek létesítéséről szóló terveket is jegelte. A múlt héten Trump még lemondásra szólította fel a cég vezetőjét, ám a hétfői találkozó után már méltatta őt. Az állami tőkeemelés a több milliárd dolláros veszteségeket felhalmozó cég pénzügyi helyzetét is segítheti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.