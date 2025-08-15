Hirtelen kilőtt a csipgyártó árfolyama: nagy üzlet készül a háttérben

Kilőtt az Intel árfolyama miután felmerült, hogy az amerikai kormány is tulajdonrészt szerez a csipgyártóban. A bajba jutott vállalat részvényei 7 százalékot erősödtek csütörtökön a hírek felröppenése után.

Az amerikai állam segítheti ki az Intelt / Fotó: NurPhoto via AFP

Miután Trump találkozott az Intel-vezérrel, felmerült az állami tulajdonrész

Az elképzelés azután fogalmazódott meg, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott Lip-Bu Tan Intel vezérigazgatóval a héten, ugyanakkor sajtóhírek szerint a részletek kidolgozása még folyamatban van és a tranzakció létrejötte sem biztos. A Financial Times összefoglalója szerint a felvetés rámutat, hogy

a Trump-adminisztráció a gazdaságba való állami beavatkozást nem veti el, miután az amerikai kormány korábban már az U.S. Steelben is aranyrészvényt szerzett.

Az amerikai kormány tulajdonszerzése azután merült fel, hogy a csipszektor más szereplői, például az AMD és az Nvidia a kínai piachoz való hozzáférésért cserébe vállalata, hogy ottani bevétele 15 százalékát adóként befizeti az amerikai államkincstárba.

A Fehér Ház még nem kötelezte el magát az ügylet mellett

Kush Desai Fehér Ház-szóvivő ugyanakkor azt mondta el, hogy a lehetséges ügyletekről szóló híreket mindaddig érdemes puszta spekulációként kezelni, amíg azokról nem születik hivatalos bejelentés.

A tranzakció fontos eleme lehet Trump azon vágya is, hogy a vállalat újraindítsa az Ohio államban található üzemét.

2022-ben az Intel még arról beszélt, hogy a gyár a legnagyobb félvezetőgyártó helyszín lehet a világon, de a határidő folyamatosan kitolódott, miközben a termelés felpörgetésére fogadó Pat Gelsinger cégvezetőt az igazgatótanács menesztette.

Lip-Bu Tan irányítása alatt az Intel elbocsátásokba és költségcsökkentésbe kezdett és a vállalat többek között a lengyelországi és németországi üzemek létesítéséről szóló terveket is jegelte. A múlt héten Trump még lemondásra szólította fel a cég vezetőjét, ám a hétfői találkozó után már méltatta őt. Az állami tőkeemelés a több milliárd dolláros veszteségeket felhalmozó cég pénzügyi helyzetét is segítheti.